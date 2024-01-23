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Ракети для Кримського мосту: експерт пояснив мету візиту Макрона в Україну

Яна Ставська
23 січня 2024, 05:10
Горбач не виключає, що Захід схвалить удари по Росії.
Макрон, SCALP
Франція передасть ще 40 далекобійних SCALP / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, Wikipedia

Французький президент Еммануель Макрон готує візит в Україну, недавній приїзд його прем'єра до Києва був підготовкою до переговорів між двома країнами на рівні президентів, повідомив в інтерв'ю Главреду політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач.

Горбач упевнений, що саме Франція і Британія можуть зважитися на передачу Україні далекобійних засобів ураження для ударів по території Росії, в той же час як Німеччина боїться наслідків.

Сам Макрон перебуває в кращій внутрішньополітичній позиції, ніж багато його партнерів у Європі, Великій Британії чи Сполучених Штатах. Тому Макрону практично нічого боятися і можна бути дуже сміливим, пояснив експерт.

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"Ми знаємо, що напередодні Київ відвідував новий прем'єр-міністр Франції, з якого, мабуть, хочуть робити наступника Макрона в майбутньому. Це було підготовкою до візиту Макрона до Києва, де він точно підпише певний договір безпеки, схожий на британський, і там теж будуть зафіксовані зобов'язання Французької Республіки постачати Україні озброєння, боєприпаси і техніку", - сказав Горбач.

Хто такий Володимир Горбач?

Володимир Горбач-політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор понад 50 публікацій в українських і зарубіжних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі - виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

А ось передача Парижем 40 ракет SCALP "не дуже сильно" вражає Горбача.

"Тому що якщо вони навіть далекобійні, то для того, щоб ними, наприклад, знищити Керченський міст, треба використовувати не менше 10 (а, може, і більше). Якщо це ті самі ракети, які використовуються зараз, то це, ймовірно, буде поповненням тих, які ми вже витратили. Але навіть якщо вони більш далекобійні, то для початку це добре, але це ще не гарантує нашої переваги в повітрі", - зазначив він.

Горбач не виключає, що країни Заходу - Лондон і Париж - все-таки дадуть "добро" на застосування їхніх ракет по Росії.

Допомога Франції

У лютому президент Франції Еммануель Макрон планує відвідати Україну з візитом.

Напередодні президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Макроном. Лідери обговорили "Артилерійську коаліцію" і досягли домовленостей щодо майбутнього приїзду Макрона.

Наприклад, відомо, що Франція виготовить 78 самохідних артилерійських установок Caesar для потреб Збройних сил України.

Крім того, Франція обіцяє збільшити поставки артилерійських боєприпасів - постачатиме Україні щомісяця до 50 авіаційних бомб до кінця поточного року.

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Франция Володимир Зеленський Еммануель Макрон Кримський міст новини Франції
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