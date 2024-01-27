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ЗСУ і СБУ працюють: нардеп зробив прогноз щодо знищення Кримського мосту

Андрій Ганчук
27 січня 2024, 16:09
Кримський міст - серйозний військовий об'єкт, який ускладнює для України проведення операцій на півдні, сказав народний депутат Богдан Яременко.
Яременко, Кримський міст
Ми повинні зруйнувати Кримський міст, якщо хочемо перемогти у війні - Яременко / Колаж: Главред, фото: УНІАН, соцмережі

Незаконно побудований агресором Росією Кримський міст у захопленому Криму буде зруйновано. Українські військові та спецслужби працюють у цьому напрямку. Міст є стратегічним військовим об'єктом, який заважає вести операції на півдні. Про це заявив народний депутат України, засновник Фонду Майдан закордонних справ Богдан Яременко.

Під час чату на Главреді він сказав про те, що Кримський міст використовується російськими окупантами для оптимізації своєї логістики на півдні, тому естакада має бути зруйнована.

"Кримський міст треба зруйнувати, але не тому, що ми злі, не тому, що його створили без нашого дозволу, і не тому, що він є символом окупації. А тому що він серйозно покращує логістику та забезпечення російських військ не тільки в Криму, а й на півдні України. Через нього йде дуже багато чого, що потім завозиться під Херсон, Запоріжжя тощо", - сказав депутат.

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Також він додав, що військові та спецслужби працюють для реалізації такого завдання і у наприкінцевому підсумку міст знищать.

"Це прекрасно розуміє і військово-політичне керівництво України. Робота в цьому напрямку, судячи з того, що я бачив у повідомленнях від СБУ та ЗСУ, ніколи не зупиняється. Карфаген має бути зруйнований, і він буде зруйнований. Звісно, це має символічний і політичний сенс, але зруйнований він буде зовсім не тому. Це дуже серйозний стратегічний військовий об’єкт, який серйозно ускладнює нам введення сухопутних наступальних операцій на півдні України. Якщо ми хочемо перемогти ми будемо змушені виконати цю задачу. І, судячи з усього, наші можливості щодня наростають", - підкреслив Богдан Яременко.

Кримський міст

Журналіст і спікер Генерального штабу ЗСУ у 2014-2017 рр. Владислав Селезньов в інтерв'ю Главреду говорив, що для знищення Кримського мосту необхідна масована ракетна атака. Питання в тому, чи є в України достатня кількість ракет.

У ЗСУ з'явився коридор для ударів по Кримському мосту, говорив заступник постійного представника президента в Криму Денис Чистиков. За його словами, завдяки атакам українських військ систему захисту естакади знижено і з'явилося більше можливостей, щоб уразити об'єкт окупантів.

У Німеччині закликали канцлера Шольца передати Україні ракети Taurus, які здатні зруйнувати Кримський міст. Главу німецького уряду попросили пояснити, чому не ухвалюється відповідне рішення.

Хто такий Богдан Яременко

Богда́н Васи́льович Яре́менко (нар. 25 вересня 1971, Київ) — український дипломат, політик і громадський діяч. Надзвичайний та Повноважний Посланник 1-го класу, генеральний консул України в Стамбулі (з 2010), за сумісництвом представник України при Організації чорноморського економічного співробітництва (2010—2013). Народний депутат України 9-го скликання.

Голова правління заснованого українськими дипломатами благодійного фонду Майдан закордонних справ, повідомляє Вікіпедія.

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Богдан Яременко Кримський міст війна Росії та України
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