Таємниця Марса розкрита: у NASA виявили дивовижну схожість із Землею

Це відкриття може виявитися корисним під час підготовки майбутніх автоматичних та пілотованих експедицій на Марс.

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Вчені зробили важливе відкриття / Колаж: Главред, фото: Pixabay/Sttefan, Pixabay/PIRO4D

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Сяйва на Марсі виникають за тими самими фізичними принципами, що й земні

Це відкриття може виявитися корисним під час підготовки майбутніх експедицій

Дослідження даних , зібраних орбітальною місією NASA MAVEN, показало, що частина полярних сяйв на Марсі виникає за тими самими фізичними принципами, що й земні.

Як повідомляє Phys.org, хоча Червона планета не має глобального магнітного поля, у її древній корі збереглися окремі намагнічені ділянки віком близько чотирьох мільярдів років. Саме над цими ділянками фахівці неодноразово спостерігали локальні полярні сяйва.

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Аналіз показав, що в цих регіонах відбувається процес магнітного перез’єднання, який створює невелику версію так званого циклу Данджі - механізму, що на Землі керує рухом заряджених частинок, електричними струмами та утворенням північних сяйв.

Автори роботи зізналися, що очікували виявити магнітне перез’єднання, проте були здивовані тим, наскільки його функціонування нагадує процеси, що відбуваються в магнітосфері Землі.

Для дослідження використовували показання одразу кількох наукових приладів космічного апарата. Магнітометр та аналізатори частинок допомогли відтворити структуру магнітних полів і потоків заряджених частинок, а прилад для вивчення плазми дав змогу простежити її рух у верхніх шарах атмосфери Марса.

Отримані результати розширюють уявлення про те, як сонячний вітер взаємодіє з атмосферою Червоної планети. Вони також допомагають пояснити, чому Марс і Земля, незважаючи на схожі фізичні процеси, пройшли абсолютно різні шляхи еволюції.

Окрім фундаментального значення, це відкриття може виявитися корисним під час підготовки майбутніх автоматичних та пілотованих експедицій на Марс.

Апарат MAVEN протягом багатьох років вивчав атмосферу планети та вплив сонячного вітру. Незважаючи на завершення місії після втрати зв’язку із зондом у 2026 році, накопичені ним наукові дані продовжують використовуватися в нових дослідженнях.

Планета без заходу сонця: вчені досліджують дивний світ

Астрономи продовжують досліджувати екзопланету LHS 3844b, розташовану приблизно за 50 світлових років від Землі. Цей далекий світ відрізняється незвичайною особливістю: він постійно звернений до своєї зірки однією й тією ж стороною.

У результаті одна половина планети ніколи не занурюється в темряву і перебуває під безперервним впливом світла, тоді як інша залишається у вічній ночі. Такий розподіл освітлення призводить до величезного температурного контрасту: на денній стороні поверхня розжарюється приблизно до 1000 кельвінів, а на нічній зберігається значно нижча температура.

Раніше вчені здивували версією про інший Всесвіт. Великий вибух відповідає відскоку від попередньої фази колапсу, а не абсолютному початку всього сущого.

Нагадаємо, раніше "Главред" писав про те, що вчені здивували загадковим сигналом із космосу. Традиційні пояснення загадкового сигналу стають дедалі менш однозначними, а одна з головних космічних таємниць, як і раніше, залишається нерозкритою.

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