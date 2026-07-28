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Зустріч Зеленського з Трампом: у CNN дізнались головну тему переговорів

Олексій Тесля
28 липня 2026, 00:40
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Під час переговорів основна увага буде приділена поточним зусиллям, спрямованим на досягнення мирного врегулювання.
Зустріч Зеленського з Трампом: у CNN дізнались головну тему переговорів
Володимир Зеленський та Дональд Трамп проведуть зустріч / Колаж: Главред, фото: ОП, facebook.com/WhiteHouse

Головне:

  • Лідери зосередяться на обговоренні шляхів завершення війни, розв’язаної РФ
  • Під час переговорів основна увага буде приділена поточним зусиллям

Президент України Володимир Зеленський 28 липня відвідає Білий дім, де проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

Як повідомляє CNN з посиланням на представника американської адміністрації, лідери зосередяться на обговоренні шляхів завершення війни Росії проти України.

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За інформацією джерела, основна увага під час переговорів буде приділена поточним зусиллям, спрямованим на досягнення мирного врегулювання.

"Час покласти край війні", - заявив співрозмовник видання, коментуючи майбутні переговори між двома президентами.

Трамп оцінив ідею особистих переговорів Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення особистої зустрічі з Володимиром Путіним. Під час спілкування з журналістами в Білому домі він заявив, що вважає такий формат переговорів вартим уваги.

На думку Трампа, прямий контакт між главами двох держав може стати одним із кроків на шляху до дипломатичного врегулювання війни між Росією та Україною. Він також підкреслив, що можливість проведення такої зустрічі слід серйозно розглянути.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів зустріч із Трампом на саміті НАТО. Головним фокусом переговорів стало американське бачення "шляху до завершення війни" та гостра потреба Києва у протиракетних комплексах Patriot.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп здивував НАТО своїм рішенням щодо України. Президент США пообіцяв Києву ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot і заявив про посилення тиску на Путіна.

Як раніше повідомляв "Главред", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україні слід зосередити увагу на зміцненні оборони. Він навів дані про втрати російських військ і стверджував, що наступальні операції минулого літа виявилися тактичною та стратегічною проблемою для України.

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Про джерело: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин.

Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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