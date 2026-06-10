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Росія завдала удару по житлових будинках в Одесі: квартира згоріла дотла, постраждали діти

Анна Ярославська
10 червня 2026, 09:09
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Ворожий удар припав на житлові квартали Приморського району. Одну жінку госпіталізували, дітям надали допомогу на місці.
Напад на Одесу — наслідки
Атака на Одесу — що відомо про наслідки / Колаж: Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Вночі Одеса зазнала масованої атаки БПЛА
  • Частина безпілотника впала на балкон 18-поверхового будинку
  • Три людини отримали поранення та гостру реакцію на стрес

У ніч на 10 червня російська окупаційна армія атакувала Одесу. Внаслідок масованих ворожих ударів пошкоджено два житлові будинки, є постраждалі. Деталі нічної атаки РФ розкрили представники місцевої влади та пресслужба ДСНС.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у місті пошкоджено два житлові будинки. Постраждала жінка та двоє дітей віком 8 і 10 років, у них гостра реакція на стрес.

відео дня

В одному з будинків зруйновано лоджію на 11-му поверсі, пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будівлі.

За іншою адресою у квартирі виникла пожежа: квартира частково зруйнована.

На місцях події працюють оперативні штаби, екстрені та комунальні служби ліквідують наслідки ворожих атак.

Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак уточнив, що від ворожої атаки постраждав Приморський район Одеси — саме там зафіксовано пошкодження двох житлових будинків.

"В одному з них дотла вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Пожежу оперативно ліквідували працівники ДСНС. Постраждала 46-річна жінка. Її госпіталізували та надають необхідну допомогу. За іншою адресою на 11-му поверсі пошкоджено майно мешканців, скління та фасад будинку", – йдеться в повідомленні.

За уточненою інформацією, крім жінки, постраждали ще двоє дітей 2016 та 2017 років народження. У них – гостра реакція на стрес.

"Таким чином, внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Всім надано необхідну медичну та психологічну допомогу", - додав Лисак.

Росія завдала удару по житлових будинках в Одесі: квартира згоріла дотла, постраждали діти
Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

За даними ДСНС, у 18-поверховому житловому будинку на балкон квартири 11-го поверху впала частина безпілотника – обійшлося без детонації та загоряння. Зруйновано зовнішню стіну лоджії, пошкоджено майно, вікна та фасад.

За іншою адресою в 8-поверховому житловому будинку на 5 поверсі загорілася квартира і частково зруйнована зовнішня стіна лоджії.

"На жаль, постраждали 3 людини, з яких 2 – діти, у них гостра реакція на стрес", – повідомили рятувальники.

  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
  • Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026
    Наслідки атаки на Одесу 10 червня 2026 Фото: t.me/odesaMVA, t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram

Навколо Одеси створюють систему захисту від РФ

Українські захисники споруджують повноцінну систему захисту від російських окупантів навколо Одеси. Про це повідомило регіональне управління Сил територіальної оборони "Південь".

По периметру міста проводять масштабні інженерні роботи як превентивні заходи на випадок наступу.

Навколо міста споруджують:

  • кілька кілометрів протитанкових ровів;
  • бліндажі;
  • загородження з колючого дроту;
  • "зуби дракона".

Варто зазначити, що наразі немає загрози наступу на Одесу.

Повітряні атаки РФ на Україну — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 10 червня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Відомо про 26 ударів безпілотниками. Постраждали 10 осіб, зокрема, 14-річна дівчинка.

Ворог атакував БПЛА Київський, Слобідський, Основ'янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова.

Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у м. Харкові пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 8 приватних будинків, 4 автомобілі, залізничну інфраструктуру, складські приміщення.

У ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами. В результаті атаки на Харківщину загинули 3 людини, 18 – поранені. Пошкоджено житлові будинки, кафе, бізнес-центр і храм. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

8 червня російська окупаційна армія атакувала Одесу та область. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали люди.

У ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п'ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом та водою.

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Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

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Росія завдала удару по житлових будинках в Одесі: квартира згоріла дотла, постраждали діти

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