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РФ близько 30 разів вдарила по Харкову: зруйновано будинок, зростає кількість постраждалих

Анна Ярославська
10 червня 2026, 08:28оновлено 10 червня, 09:24
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Харків зазнав масованої атаки дронів. Потужні вибухи пролунали у Холодногірському та Київському районах.
Наслідки атаки на Харків
Вночі Харків зазнав масованої атаки безпілотниками / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Російські військові завдали по Харкову 26 ударів дронами
  • Основний удар БПЛА припав на Холодногірський район
  • Медики надають допомогу постраждалим мешканцям

У ніч на 10 червня російська окупаційна армія атакувала Харків дронами. Відомо про 26 ударів безпілотниками. Є постраждалі.

Як повідомила вранці в середу пресслужба Держприкордонслужби, в результаті атаки російського безпілотника поблизу житлового будинку в Холодногірському районі міста постраждали три людини, зокрема, одна дитина.

відео дня

Вибухова хвиля частково зруйнувала будинок і пошкодила сусідні будівлі. Виникла пожежа.

На місці події під загрозою повторних ударів працювали рятувальники та психологи ДСНС.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог завдав 26 ударів дронами по Харкову вночі та під ранок 10 червня. Найбільше постраждав Холодногірський район. Також під удар потрапив Київський район міста.

У Харкові — чорний дим після удару з боку РФ
У Харкові — чорний дим після удару РФ / Фото: t.me/synegubov

За словами Синєгубова, 81-річна жінка звернулася по допомогу до лікарів у Холодногірському районі. Медики діагностували у неї гостру реакцію на стрес.

Також гостру реакцію на стрес внаслідок обстрілу отримала 35-річна жінка. Медики надали їй допомогу на місці.

"Кількість постраждалих у Холодногірському районі зросла до чотирьох. Ще одна жінка 42 років зазнала гострої реакції на стрес. Лікарі надали допомогу постраждалій", - написав голова ОВА о 05:38.

Мер міста Ігор Терехов повідомив про п'ятьох постраждалих, серед яких переважно люди похилого віку.

  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року
    Наслідки атаки РФ на Харків у ніч на 10 червня 2026 року Фото: ДСНС

Оновлено. Синєгубов повідомив, що впродовж минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 26 населених пунктів Харківської області.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула; постраждали 15 людей, серед них дитина.

У м. Харків постраждали 10 людей, зокрема 14-річна дівчинка; у с. Руська Лозова Дергачівської громади загинула 70-річна жінка, постраждали жінки 80, 74, 49 років і 61-річний чоловік; у сел. Високий зазнала поранень 86-річна жінка.

Внаслідок детонації вибухових пристроїв у сел. Старий Салтів постраждала 52-річна жінка, у с. Лютівка Золочівської громади зазнали травм 25-річний чоловік і 33-річна жінка.

Також медики надали допомогу 62-річній жінці, яка 8 червня постраждала внаслідок обстрілу в с. Курилівка, та 56-річному чоловіку, який 8 червня зазнав поранення внаслідок вибуху невідомого пристрою в сел. Ківшарівка Куп’янської громади.

Ворог атакував БпЛА Київський, Слобідський, Основ’янський, Шевченківський, Холодногірський райони Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 30 БпЛА типу "Герань-2";
  • 1 БпЛА типу "Ланцет";
  • 6 БпЛА типу "Молнія";
  • 8 fpv-дронів;
  • 55 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у м. Харків пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, 8 приватних будинків, 4 автомобілі, залізничну інфраструктуру, складські приміщення.

Повітряні атаки РФ на Україну

Як писав Главред, в ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами.

В результаті атаки на Харківщину загинули 3 людини, 18 – поранені. Пошкоджено житлові будинки, кафе, бізнес-центр і храм. Рятувальники працювали під загрозою повторних ударів.

8 червня російська окупаційна армія атакувала Одесу та область. Є руйнування цивільної та енергетичної інфраструктури, постраждали люди.

У ніч на 5 червня російські війська атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Постраждали п’ятеро людей, зокрема, троє дітей. У місті виникли перебої зі світлом і водою.

Крім того, армія РФ атакувала дронами Київську область. У Броварському районі під удар потрапило мирне цивільне підприємство харчової промисловості. В результаті загинула людина, ще четверо — травмовані.

В ніч на 4 червня російські війська атакували Херсон. Внаслідок влучання ворожих дронів в одному з районів міста спалахнули квартири в багатоповерховому житловому будинку і виникли масштабні пожежі. Двоє людей загинули, ще дев'ятеро - постраждали. Рятувальники працювали в найскладніших умовах під постійною загрозою повторних ударів.

РФ близько 30 разів вдарила по Харкову: зруйновано будинок, зростає кількість постраждалих
​Шахеди - останні новини / Інфографіка: Главред ​

Окупанти по-новому використовують ракети "Іскандер"

Монітори повідомляють, що армія країни-агресора почала застосовувати ракету "Іскандер-М" з касетною боєголовкою із затримкою детонації приблизно через 20-30 хвилин.

"Це означає, що після падіння ракети касети, які розлітаються на сотні метрів, починають вибухати через вказаний проміжок часу. Це ставить під загрозу всіх, хто прибуває на місце ураження, та тих, хто евакуюється з прилеглих територій. Будьте уважні та обережні. Не підходьте до підозрілих предметів на місцях падіння ракет", — додали на каналі.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) — центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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