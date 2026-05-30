РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з Кремлем

Олег Жданов переконаний, що російські окупанти не застосовуватимуть ядерну зброю проти України.

Чи буде РФ завдавати ударів "Орешником" та ядерною зброєю по Києву

Російські окупанти погрожують ударами ядерною зброєю по Києву. Однак такий сценарій можна виключити. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він стверджує, що існують домовленості на різних рівнях про те, що у війні застосовуватиметься лише конвенційна зброя. Використання ядерної зброї не підтримують Трамп і Китай.

"Є ще один важливий нюанс, чому Путін не застосує проти України ядерну зброю. Як відомо, наші війська почали використовувати метеозонди для доставки дронів типу Hornet у точки запуску. А росіяни не можуть нам відповісти тим самим. Знаєте – чому? Все просто: роза вітрів така, що все несеться в бік Росії! Тому, якщо Путін підірве будь-який ядерний заряд, радіоактивна хмара і радіоактивні осади потраплять саме в Росію", – каже Жданов.

Водночас росіяни можуть спробувати завдати удару по Києву за допомогою "Орешника".

"Але! Під час атаки 24 травня один взагалі не долетів, а другий чомусь полетів у Білу Церкву", – додав Жданов.

Коли може статися новий удар по Україні — думка експерта

Як писав Главред, Росія може повторити масовані удари по Україні вже протягом найближчого тижня. Таку оцінку озвучив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російські війська зараз збільшують запас балістичних ракет, готуючись до нових атак. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що РФ усвідомлює труднощі української ППО у перехопленні саме цього типу озброєння.

Романенко зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник намагається скористатися цією вразливістю і може бути готовий завдати удару аналогічного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може статися десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус кілька днів", — сказав він.

РС-26 Рубіж

Удар "Орешником" по Україні — що відомо

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час нічної атаки 24 травня Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орешник" по Київській області. За його словами, удар припав на район міста Біла Церква.

В результаті влучання в Білій Церкві виникла пожежа в гаражному кооперативі, загорілися три гаражі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки загоряння.

Як повідомляв Главред, ймовірно, було випущено не одну, а дві ракети. За даними аналітиків, другий пуск міг бути спрямований на тимчасово окуповану територію в районі Авдіївки або Ясинуватої поблизу Донецька.

Про особу: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний YouTube-канал, на якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

