РФ може вдарити по Києву "Орешником": полковник - про "домовленості" з Кремлем

Ангеліна Підвисоцька
30 травня 2026, 18:27
Олег Жданов переконаний, що російські окупанти не застосовуватимуть ядерну зброю проти України.
Ліщина
Чи буде РФ завдавати ударів "Орешником" та ядерною зброєю по Києву / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, скріншот

Коротко:

  • Росія не завдаватиме ядерного удару по Україні
  • Росіяни можуть атакувати Київ ракетою "Орешник"

Російські окупанти погрожують ударами ядерною зброєю по Києву. Однак такий сценарій можна виключити. Про це в інтерв'ю Главреду сказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він стверджує, що існують домовленості на різних рівнях про те, що у війні застосовуватиметься лише конвенційна зброя. Використання ядерної зброї не підтримують Трамп і Китай.

"Є ще один важливий нюанс, чому Путін не застосує проти України ядерну зброю. Як відомо, наші війська почали використовувати метеозонди для доставки дронів типу Hornet у точки запуску. А росіяни не можуть нам відповісти тим самим. Знаєте – чому? Все просто: роза вітрів така, що все несеться в бік Росії! Тому, якщо Путін підірве будь-який ядерний заряд, радіоактивна хмара і радіоактивні осади потраплять саме в Росію", – каже Жданов.

Водночас росіяни можуть спробувати завдати удару по Києву за допомогою "Орешника".

"Але! Під час атаки 24 травня один взагалі не долетів, а другий чомусь полетів у Білу Церкву", – додав Жданов.

Коли може статися новий удар по Україні — думка експерта

Як писав Главред, Росія може повторити масовані удари по Україні вже протягом найближчого тижня. Таку оцінку озвучив генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, російські війська зараз збільшують запас балістичних ракет, готуючись до нових атак. Він пояснив, що це пов'язано з тим, що РФ усвідомлює труднощі української ППО у перехопленні саме цього типу озброєння.

Романенко зазначив, що через дефіцит антибалістичних ракет у системі протиповітряної оборони України противник намагається скористатися цією вразливістю і може бути готовий завдати удару аналогічного масштабу вже протягом семи днів.

"Це може статися десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус кілька днів", — сказав він.

РС-26 Рубіж / Інфографіка: Главред

Удар "Орешником" по Україні — що відомо

Нагадаємо, начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що під час нічної атаки 24 травня Росія застосувала балістичну ракету середньої дальності РС-26 "Орешник" по Київській області. За його словами, удар припав на район міста Біла Церква.

В результаті влучання в Білій Церкві виникла пожежа в гаражному кооперативі, загорілися три гаражі. Рятувальники ДСНС оперативно ліквідували всі осередки загоряння.

Як повідомляв Главред, ймовірно, було випущено не одну, а дві ракети. За даними аналітиків, другий пуск міг бути спрямований на тимчасово окуповану територію в районі Авдіївки або Ясинуватої поблизу Донецька.

Про особу: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний YouTube-канал, на якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

