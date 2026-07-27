Війна РФ з Україною затягнеться: ЗМІ розкрили плани Путіна та назвали терміни

Володимир Путін заявив, що військові статті залишаться ключовими під час формування бюджету.

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Володимир Путін планує затягувати війну / Колаж: Главред, фото: скріншот, МО РФ

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Витрати на війну залишаються головним пріоритетом фінансової політики РФ

Путін залишає військові статті ключовими в бюджеті РФ на найближчі три роки

Російська влада продовжує вважати військові витрати головним пріоритетом фінансової політики, хоча збільшення видатків на армію призводить до посилення тиску на інші сфери економіки.

У своєму зверненні до депутатів Держдуми Володимир Путін заявив, що військові статті залишаться ключовими при формуванні бюджету на найближчі три роки, пише The Moscow Times.

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При цьому він знову звинуватив західні країни в санкційному тиску та заявив про готовність Росії протистояти зовнішнім загрозам.

Однак за гучними заявами про розвиток оборони стоять серйозні фінансові проблеми. Заплановані видатки на армію регулярно виявляються вищими за початкові розрахунки: фактичні витрати на військові потреби можуть значно перевищити затверджені показники.

Щоб покрити зростаючі витрати, російська влада розглядає можливість скорочення частини цивільних статей бюджету та збільшення державних запозичень. За оцінками експертів, значна частина фінансових ресурсів спрямовується саме на забезпечення війни, що призводить до зменшення можливостей для фінансування соціальної сфери.

Дослідники зазначають, що за останні роки витрати на армію та виробництво озброєння зросли в кілька разів. При цьому сума коштів, спрямованих на війну, порівнянна з десятиліттями фінансування таких сфер, як медицина та освіта.

На тлі падіння доходів бюджету та збільшення дефіциту влада змушена шукати нові джерела поповнення казни. Серед заходів - підвищення податкового навантаження, однак навіть це не дозволяє повністю покрити фінансовий розрив. Експерти прогнозують подальше збільшення бюджетного дефіциту, якщо поточна політика збережеться.

В ОП спрогнозували можливе зниження інтенсивності війни

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що вже восени ситуація на фронті може змінитися, а масштаби бойових дій - помітно зменшитися. За його словами, такий сценарій можливий у тому випадку, якщо російським військам не вдасться досягти поставлених цілей під час нинішньої наступальної кампанії.

Він зазначив, що російське керівництво покладає великі надії на літній період, розраховуючи саме в цей час покращити свої позиції та домогтися нових територіальних успіхів.

Раніше з’явився тривожний прогноз щодо завершення війни "капітуляцією". Якщо Дональд Трамп підштовхує Україну до капітуляції, найімовірніше, існує цей "домовленість", вважає Роман Світан.

Нагадаємо, раніше експерт оприлюднив прогноз щодо завершення війни. Найближчим часом росіяни не планують вживати реальних заходів для закінчення війни, вважає Віктор Андрусів.

Як раніше повідомляв Главред, представники російської делегації на переговорах демонструють більш прагматичний підхід до пошуку шляхів завершення війни, ніж це випливає з публічних заяв Кремля.

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Про джерело: The Moscow Times The Moscow Times - незалежне онлайн-видання англійською та російською мовами, штаб-квартира в Амстердамі, пише Вікіпедія. Виходило друкованою газетою в Росії з 1992 по 2017 рік. Розповсюджувалося безкоштовно у готелях, кав’ярнях, посольствах, авіалініях та за передплатою. Було популярне серед іноземців у Москві та англомовних росіян. Як розвивалося видання: У листопаді 2015 року змінило формат із щоденної на щотижневу (щочетверга) і збільшило обсяг до 24 сторінок.

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