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Українців побили через акцент: нові подробиці гучного скандалу в Польщі

Олексій Тесля
27 липня 2026, 23:56
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Поліцейські у Вроцлаві затримали двох чоловіків, яких підозрюють у причетності до жорстокого побиття громадян України.
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У Польщі затримали двох чоловіків, які побили українців / Колаж: Главред, фото: Facebook/marcinkierwinski

Головне:

  • Заарештовано двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців у Польщі
  • Сібіга подякував польській владі за затримання зловмисників

Поліцейські у польському Вроцлаві заарештували двох чоловіків, підозрюваних у побитті українців, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Марцин Кервінський.

"Жорстоке насильство ніколи не залишиться безкарним. Вроцлавські поліцейські заарештували двох чоловіків, підозрюваних у причетності до жорстокого побиття громадян України", - написав він у Facebook.

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За словами польського глави МВС, затримані мали судимості. Одного з них затримали співробітники антитерористичного відділу поліції під час спроби виїхати з Вроцлава.

Як повідомлялося, Генеральне консульство України у Вроцлаві закликає польські правоохоронні органи оперативно відреагувати на інцидент, внаслідок якого, за інформацією в мережі, постраждала українська пара.

Реакція МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував польським правоохоронцям та владі за оперативне затримання зловмисників, які побили українців, і висловив надію на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, а також справедливе покарання винних.

"Польські правоохоронці затримали двох осіб, підозрюваних у нападі на громадян України у Вроцлаві. Третього розшукують. Ми розраховуємо на повне, об’єктивне та неупереджене розслідування, з’ясування всіх обставин і мотивів злочину, а також справедливе покарання винних", – написав Сібіга у Х.

Він подякував польській владі, правоохоронним органам та меру Вроцлава Яцеку Сутрику за оперативну, принципову та своєчасну реакцію.

"Україна й надалі уважно стежитиме за перебігом цієї справи та забезпечуватиме необхідну консульську допомогу постраждалим громадянам України", – наголосив Сібіга.

Глава МЗС закликав окремих польських політиків припинити розпалювання ворожнечі, яке в кінцевому підсумку перетворюється на конкретні фізичні напади на вулицях.

"Потрібно шукати діалог і взаємну повагу, а не приводи для ненависті. Україна та Польща приречені на прагматичне добросусідство та захист безпеки від спільного одвічного ворога", – наголосив він.

Що передувало

Раніше в мережі з’явилася інформація, що у Вроцлаві троє чоловіків побили українця та його дівчину. Напад стався після того, як поляки почули український акцент пари в магазині. Про це повідомила мати потерпілої у Threads.

Нагадаємо, у Польщі офіційно почав діяти новий закон, що регулює перебування українських громадян у країні. Нові норми стосуються автоматичного продовження документів, правил перетину кордону з дітьми та умов отримання захисту.

Як писав Главред, раніше в Польщі українцю завдали 14 ножових поранень. Двоє чоловіків прикинулися покупцями й напали на українця з ножем. Потерпілий дивом вижив.

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Про персону: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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