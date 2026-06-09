Росія підготувалася до масованого обстрілу: які регіони під загрозою

Окупанти накопичили для нової атаки не тільки ракети.

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У найближчі дні українцям слід бути уважними під час тривог / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, uk.wikipedia.org

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Росія тримає на аеродромах споряджені ракетами бомбардувальники

Ворог, ймовірно, накопичив близько 700 дронів для масованого обстрілу

Цілями масованої атаки можуть стати столиця, Київщина та захід країни

Країна-агресорка Росія фактично закінчила підготовку до нанесення наступного масованого ракетно-дронового удару по Україні. Про це попереджають моніторингові канали.

Супутникові знімки свідчать про те, що станом на 8 червня на аеродромі "Оленья" перебуває 5 Ту-95МС, з яких щонайменше 4 - споряджені крилатими ракетами.

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"Крім того, на аеродромі "Українка" перебуває одразу 8 Ту-160, з яких щонайменше 1 прилітав для спорядження на аеродром "Енгельс", але не можна виключати того, що інші борти були спорядженні на аеродромі "Українка"", - додають монітори.

Якими літаками РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

Також окупанти вже довгий час не завдавали масованих ударів безпілотниками по Україні. Це вказує на те, що РФ продовжує їх накопичення на пускових локаціях. За підрахунками моніторами зумів, ворогу за останній тиждень вдалося накопичити близько 700 дронів.

"Наразі, цільових попереджень про нанесення удару найближчим часом не надходило, проте все вказує на готовність до нанесення цього самого удару. На нашу думку, удар слід очікувати у найближчі декілька діб", - наголошують монітори.

Які області може атакувати РФ

Найбільша потенційна загроза нового масованого удару існує для Києва, а також Вишгорода, Фастова та Білої Церкви. Також окупанти цікавилися об'єктами на заході України.

Тому ворог може обрати для атаки і Львівську, Волинську, Рівненську, Житомирську, Чернівецьку, Хмельницьку чи Івано-Франківську області. Одночасно завдати удару по цих регіонах РФ не зможе, але одну з областей для ураження, ймовірно, вибере.

Росія планує бити по Україні новими БпЛА

Главред писав, що за словами радника міністра оборони України Сергія Бескрестнова, російські окупанти розраховують, що українським силам буде складніше ефективно реагувати на високошвидкісні повітряні цілі.

Тому РФ планує розширювати застосування реактивних дронів типу "Шахед", однак Україна вже готується до їх перехоплення та розробляє відповідні засоби протидії.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 9 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих ударних безпілотників. Чугуїв на Харківщині окупанти атакували ракетами

Раніше, 8 червня, у Харкові внаслідок атаки російських дронів було частково знищено хаб "Укрпошти". Попри значні пошкодження, велика кількість посилок вціліла.

Напередодні стало відомо, що цього ж дня вранці російські окупанти атакували "Шахедами" Конотоп на Сумщині. Кілька безпілотників вдарили по житловому сектору міста.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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