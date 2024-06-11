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Удари на сотні кілометрів: як і чим ЗСУ б'ють по цілях у РФ – думка

Олексій Тесля
11 червня 2024, 04:20
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ЗСУ використовують авіаційні комплекси МіГ-29 або Су-27, нагадав Олександр Коваленко.
Коваленко
/ Колаж: Главред, Фото: Facebook Олександр Коваленко, Офіс президента

Військовий експерт Олександр Коваленко прокоментував нещодавні удари українських сил по військових цілях на території РФ.

Як наголосив він в ефірі Сurrenttime, авіаційні комплекси МіГ-29 або Су-27, якими користуються українські військові, здатні нести не тільки радянські ракетні озброєння, зокрема класу "повітря-поверхня", а й західні ракети AGM-88 HARM.

Експерт звернув увагу на те, що ці ракети "досить-таки непогано працюють як антирадіолокаційні".

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"Крім усього іншого, застосовуються планувальні бомби американського виробництва HARM, а також модифікації JDAM і так далі. Тому будь-який із цих засобів міг бути застосований для знищення командного пункту", - пояснив він.

Говорячи про удар по новітньому винищувачу РФ Су-57, співрозмовник пояснив, що це унікальний літак для російських ПКС.

"По-перше, їх небагато, це вкрай обмежена серія, виробництво досить-таки проблематичне: таких літаків у середньому виробляють десь два на рік. Він дорогий", - підкреслює військовий експерт.

На його думку, пошкодження Су-57 - "репутаційна втрата" для Росії.

"У Росії їх небагато, вона ними дорожить і завжди називала літак Су-57 одним із найкращих у світі. Але при цьому не змогла його якось захистити від банальних дронів: два влучання за 600 кілометрів від лінії зіткнень. Це не найкращий приклад захисту і турботи про свою унікальну техніку", - додав Коваленко.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Удари по території РФ - головні новини за темою:

Раніше у ЗСУ оцінили атаку на Су-57 у РФ. Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував інформацію про удар по новітньому літаку Су-57 на аеродромі країни-агресора РФ. Як пояснює представник Повітряних сил, росіяни, розуміючи що цей літак коштує мільярди доларів, не хотіли наражати його на небезпеку.

Як повідомлялося раніше, ЗСУ вперше вразили Су-57, який стріляв Х-69. 9 червня Україна вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ вразила новітній винищувач Су-57 під час атаки на аеродром "Ахтубинськ". Удар по цьому літаку став частиною полювання ЗСУ на військову авіацію росіян далеко за межами фронту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що внаслідок атаки на аеродром "Ахтубинськ" під удар потрапив не тільки Су-57. Російські пропагандисти з посиланням на джерела в Генштабі підтверджують поразку винищувача "п'ятого покоління" Су-57 під час атаки ЗСУ на аеродром "Ахтубинськ" за 600 км від українського кордону.

Удари на сотні кілометрів: як і чим ЗСУ б'ють по цілях у РФ – думка
/ Инфографика: Главред

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Олександр Коваленко війна Росії та України
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