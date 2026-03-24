У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

Головне:
- РФ масовано атакує українські міста ударними дронами
- Вибухи пролунали у Вінниці, Тернополі та Франківську
- Наслідки ворожої атаки уточнюються
Армія країни-агресорки РФ з ночі атакує українські міста ударними БпЛА, балістикою та крилатими ракетами. Від ранку обстріли не припинялись, а вдень тривога охопила майже всю територію України.
У Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві ОВА.
Атака на Тернопіль - що відомо
О 14:42 на Тернопільщині пролунали перші вибухи. О 15:30 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про велику кількість БПЛА на півдні Тернопільщини.
Після 16:00 жителі області знову почули низку гучних вибухів.
Міський голова Сергій Надал закликав мешканців залишатися в укриттях. Місцеві ЗМІ пишуть про прильот у адміністративну будівлю.
О 17:30 міський голова повідомив, що в місті на проспекті Степана Бандери обмежили рух в обох напрямках: не курсує ні приватний, ні громадський транспорт.
Що відомо про вибухи в Івано-Франківську
Приблизно о 16:40 місцеві телеграм-канали повідомили про рух БпЛА у бік міста. За 10 хвилин пролунали вибухи. Російські війська завдали удару "шахедом". Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО у місті.
Місцеві ЗМІ повідомляють про стовп диму на місці влучання "шахеда" в центральній частині Івано-Франківська. Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, у Франківську може бути пошкоджений пологовий будинок.
Вибухи у Вінниці
Мер Вінниці Сергій Моргунов написав, що у місті пролунав вибух. Він закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою.
"У Вінниці пролунав вибух. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом", - йдеться в повідомленні.
Станом на 17:30 тривога в області триває вже 4,5 години.
Удар по Україні 24 березня - що відомо
У ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети.
Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.
Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківська область), Одеса, Южне, Запоріжжя.
За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/придушено 390 цілей – 25 ракет і 365 безпілотників різних типів.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкодження зафіксовано в 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахували пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). На Харківщині дрон влучив у електропоїзд.
Новина доповнюється...
