У низці міст України лунають потужні вибухи, є прильоти: що відомо на зараз

Інна Ковенько
24 березня 2026, 17:28оновлено 24 березня, 18:02
Росія масовано атакує українські міста дронами-камікадзе, у Тернополі, Вінниці та Івано-Франківську пролунали вибухи.
У Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі пролунали потужні вибухи.
У Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі пролунали потужні вибухи. / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Головне:

  • РФ масовано атакує українські міста ударними дронами
  • Вибухи пролунали у Вінниці, Тернополі та Франківську
  • Наслідки ворожої атаки уточнюються

Армія країни-агресорки РФ з ночі атакує українські міста ударними БпЛА, балістикою та крилатими ракетами. Від ранку обстріли не припинялись, а вдень тривога охопила майже всю територію України.

У Вінниці, Івано-Франківську та Тернополі пролунали потужні вибухи. Про це повідомляють місцеві ОВА.

Атака на Тернопіль - що відомо

О 14:42 на Тернопільщині пролунали перші вибухи. О 15:30 у Повітряних силах ЗСУ повідомили про велику кількість БПЛА на півдні Тернопільщини.

Після 16:00 жителі області знову почули низку гучних вибухів.

Міський голова Сергій Надал закликав мешканців залишатися в укриттях. Місцеві ЗМІ пишуть про прильот у адміністративну будівлю.

О 17:30 міський голова повідомив, що в місті на проспекті Степана Бандери обмежили рух в обох напрямках: не курсує ні приватний, ні громадський транспорт.

Атака на Тернопіль
Атака на Тернопіль / Фото: соцмережі

Що відомо про вибухи в Івано-Франківську

Приблизно о 16:40 місцеві телеграм-канали повідомили про рух БпЛА у бік міста. За 10 хвилин пролунали вибухи. Російські війська завдали удару "шахедом". Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив про роботу ППО у місті.

Місцеві ЗМІ повідомляють про стовп диму на місці влучання "шахеда" в центральній частині Івано-Франківська. Моніторингові канали пишуть, що, попередньо, у Франківську може бути пошкоджений пологовий будинок.

Вибухи у Вінниці

Мер Вінниці Сергій Моргунов написав, що у місті пролунав вибух. Він закликав мешканців залишатися в безпечних місцях до відбою.

"У Вінниці пролунав вибух. Залишайтеся в безпечних місцях до відбою. Просимо не публікуйте фото чи відео з місця події. Будь-яка зайва інформація може бути використана ворогом", - йдеться в повідомленні.

Станом на 17:30 тривога в області триває вже 4,5 години.

Удар по Україні 24 березня - що відомо

У ніч на 24 березня країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Окупанти застосували дрони, балістику та крилаті ракети.

Основний напрямок атаки – Полтава, Івано-Франківська область (м. Калуш), Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка, прифронтові території.

Основна мета атаки – енергетична інфраструктура в містах – Полтава, Наливайківка, Калуш (Івано-Франківська область), Одеса, Южне, Запоріжжя.

За даними Повітряних сил ЗСУ, радіотехнічними військами було зафіксовано 426 засобів повітряного нападу. Протиповітряною обороною збито/придушено 390 цілей – 25 ракет і 365 безпілотників різних типів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що пошкодження зафіксовано в 11 областях. У Запоріжжі та Полтаві постраждали багатоповерхівки, спалахували пожежі. Близько 40 дронів атакували Шостку (Сумська область). На Харківщині дрон влучив у електропоїзд.

