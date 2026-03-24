У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: ОВА

Головне:

Уранці 24 березня, у Дніпрі пролунало кілька потужних вибухів

Російський дрон поцілив у житловий будинок

Щонайменше дев'ятеро людей дістали поранення

Зранку 24 березня армія країни-агресокри РФ атакувала Дніпро. Російський дрон поцілив у 14-поверховий будинок.

Наразі відомо про дев'ятьох поранених, серед них - півторарічний хлопчик. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двоє з них - жінка 67 років і чоловік 74 років - госпіталізовані у важкому стані. У них осколкові поранення, рвані рани та черепно-мозкові травми.

Оновлено. Станом на 12:19 кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми, четверо з них - госпіталізовані. Двоє перебувають у важкому стані, ще двоє - у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні.

Згодом в ОВА повідомили про 9 поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Дніпро. Серед постраждалих півторарічний хлопчик. Дитина госпіталізована. Стан хлопчика медики оцінюють як середньої тяжкості.

Внаслідок удару по багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі. На місці працюють усі служби.

Повідомляється, що загалом у місті внаслідок російської атаки пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 2 дитсадки.

Обстеження території триває.

Удар по Україні 24 березня - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. Основним напрямком атаки були Полтава, Калуш, Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка та прифронтові території, зокрема енергетична інфраструктура.

За даними Повітряних сил, зафіксовано 426 повітряних цілей, з яких ППО збило 390. Внаслідок атаки є влучання та постраждалі.

Вночі РФ поцілила у готель і житлові будинки на Полтавщині. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення люди.

Як повідомляв Главред, у Харківській області ворожий FPV‑дрон влучив у електропоїзд Слатине–Харків. Васлідок удару загинув 61-річний пасажир, а машиніст і його помічник зазнали стресу.

Шахед / Інфографіка: Главред

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

