У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

Інна Ковенько
24 березня 2026, 11:49оновлено 24 березня, 12:25
Наразі відомо про дев'ятьох поранених, серед них - півторарічний хлопчик.
Російський дрон влучив у багатоповерхівку у Дніпрі / Колаж: Главред, фото: ОВА

Зранку 24 березня армія країни-агресокри РФ атакувала Дніпро. Російський дрон поцілив у 14-поверховий будинок.

Наразі відомо про дев'ятьох поранених, серед них - півторарічний хлопчик. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Троє людей дістали поранень через ворожу атаку на Дніпро. Медики надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двоє з них - жінка 67 років і чоловік 74 років - госпіталізовані у важкому стані. У них осколкові поранення, рвані рани та черепно-мозкові травми.

Оновлено. Станом на 12:19 кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до восьми, четверо з них - госпіталізовані. Двоє перебувають у важкому стані, ще двоє - у стані середньої тяжкості. Решта постраждалих на амбулаторному лікуванні.

Згодом в ОВА повідомили про 9 поранених внаслідок ранкової атаки росіян на Дніпро. Серед постраждалих півторарічний хлопчик. Дитина госпіталізована. Стан хлопчика медики оцінюють як середньої тяжкості.

  • Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі
    Наслідки атаки РФ по багатоповерхівці у Дніпрі Фото: ОВА
Внаслідок удару по багатоповерхівці пошкоджені стіни, балкони, вікна, технічний поверх. На двох верхніх поверхах виникли пожежі. На місці працюють усі служби.

Повідомляється, що загалом у місті внаслідок російської атаки пошкоджені 8 багатоквартирних будинків і 2 дитсадки.

Обстеження території триває.

Удар по Україні 24 березня - останні новини

Нагадаємо, у ніч на 24 березня Росія завдала масованого удару по Україні, застосувавши дрони, балістичні та крилаті ракети. Основним напрямком атаки були Полтава, Калуш, Запоріжжя, Одеса, Чорноморськ, Южне, Шостка та прифронтові території, зокрема енергетична інфраструктура.

За даними Повітряних сил, зафіксовано 426 повітряних цілей, з яких ППО збило 390. Внаслідок атаки є влучання та постраждалі.

Вночі РФ поцілила у готель і житлові будинки на Полтавщині. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення люди.

Як повідомляв Главред, у Харківській області ворожий FPV‑дрон влучив у електропоїзд Слатине–Харків. Васлідок удару загинув 61-річний пасажир, а машиніст і його помічник зазнали стресу.

Читайте також:

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

Новини партнерів

Головне за день

Більше
Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

13:41Україна
Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:51Аналітика
У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталі

11:49Україна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

Останні новини

13:41

Атака на Україну триває: "Флеш" попередив про загрозу нових ракетних ударів

13:40

Орган спільного регулювання у сфері аудіовізуальних медіасервісів затвердив Положення про експертні колегії новини компанії

13:32

Юна родичка Дзідзьо вступила до лав ЗСУ — як відреагував артист

13:18

У Раді готують план на випадок, якщо доведеться воювати "ще три роки" – ЗМІ

13:06

Великдень уже близько: 5 простих ідей декору, які прикрасять дім

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
13:02

Як сказати українською "вопрос на засыпку" - правильний варіант знають не всіВідео

12:42

Чоловік Юлії Висоцької не може ходити без допомоги: як він зараз виглядає

12:15

"Величезні забаганки": Глущенко зробила зізнання про стосунки після розлучення

12:06

Як додати кілька сантиметрів зросту без підборів: секрети від стилістів

Реклама
12:03

Жлукто замість пральної машини - як прали білизну сотні років тому

12:02

Віктор Павлик вперше висловився щодо скандалу з Палацом "Україна"

11:55

Скоро потеплішає: яка погода буде в Харкові найближчими днями

11:53

Ніхто не очікував: дівчина, яка не знала про вагітність, народила на вулиці

11:51

Великодній кошик 2026: скільки коштуватимуть паска, м’ясо та овочі

11:49

У Дніпрі дрон влучив у багатоповерхівку: кількість постраждалих росте - перші деталіФото

11:48

ППО України збила всі крилаті ракети: у ЗСУ назвали особливість нічної атаки РФФото

11:30

Гороскоп на квітень 2026 року: Овни зможуть збільшити дохід, а Левам — пригоди

11:25

"Все робить тихо": близька подруга Меган Маркл виклала всю правду

11:23

Рівненщину різко пригріє, але є нюанс: синоптики попереджають про зміну погоди

11:08

РФ атакувала 11 областей України: президент розкрив кількість жертвФото

Реклама
11:07

Китайський гороскоп на завтра, 25 березня: Півням — допомога, Собакам — знайомства

10:51

"Кілька років війни, але без США": що відбувається за лаштунками мирних переговорів — ЗМІ

10:49

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці: кому слід молитися цього дня

10:35

Зовсім не Прибалтика - як правильно називати країни біля Балтійського моря

10:26

Православний календар на квітень 2026 року: коли Великдень і Проводи

10:17

"Хочеться розтормошити": заміжня Сумська закрутила флірт з молодиками

10:11

Що робити, якщо представники ТЦК зупинили на блокпості: адвокат дала поради

09:45

Росіяни просунулися на одному з найгарячіших напрямків фронту: що відомо

09:37

Росія запустила сотні дронів і ракет по Україні: всі подробиці нічного ударуФото

09:17

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 24 березня (оновлюється)

09:12

Italian Trade Agency обрала EVA стратегічним партнером для просування італійських б’юті-брендів в УкраїніВідео актуально

08:55

FPV-дрон влучив прямо у вагон: окупанти атакували електричку на ХарківщиніФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра, 25 березня: Тельцям — йти вперед, Скорпіонам — відкритий шлях

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 березня: Козорогам - труднощі, Тельцям - несподіванка

08:10

Чому ідея Трампа щодо Ірану грає на руку диктатурам: Невзлін усе пояснивПогляд

08:08

Валерія Крук вийшла заміж і поділилася розкішними фото

07:45

Потужний вибух у Севастополі: зруйновано поверхи житлового будинку, є жертви

06:35

Росія завдала удару по Україні: збито всі ракети та понад 75% "шахедів" — монітори

05:55

"Що з рукою?" Настя Каменських налякала мережу великою раноюВідео

Реклама
05:11

"Брудний" СРСР: чому в Союзі були серйозні проблеми з гігієною

04:30

Вони ось-ось озолотяться: чотири знаки зодіаку зроблять крок до великих грошей

04:07

РФ поцілила у готель і житлові будинки: ворог комбіновано атакував Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні тенісиста за 35 с

03:30

Урожай збільшиться в 10 разів: як пікірувати розсаду томатів, огірків і перцю

03:05

Мало хто знає — яка головна різниця між білою і червоною цибулеюВідео

03:01

Гучні вибухи, пожежі та руйнування: РФ масовано атакувала Запоріжжя, що відомоФото

02:42

Переплюне маму й сестру: як виглядає молодша донька Беллуччі та Касселя

02:34

Зовсім не "глазунья", "скрембл" і "омлет": як українською називаються ці стравиВідео

02:20

Чи загрожує Україні дефіцит дизелю: експерт розкрив, чого чекати у квітні

