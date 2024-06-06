УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

Юрій Берендій
6 червня 2024, 15:48
425
Байден наголосив, що США дозволяють України застосовувати американське озброєння лише для ударів по цілях поблизу українського кордону на території РФ.
Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь
Байден зробив заяву щодо ударів американською зброєю по Кремлю та Москві / Колаж Главред, фото: УНІАН, СтратКом ЗСУ

Далекобійна американська зброя не може застосовуватись Україною для удару по урядових цілях в Москві або Кремлю. Про це повідомив президент США Джо Байден під час ексклюзивного інтерв'ю з ведучим ABC News Девідом М'юїром на американському цвинтарі в Нормандії у 80-ту річницю Дня висадки в Європі.

У Байдена запитали, чи американська зброя вже була використана для ударів по військових цілях на території Росії після його дозволу. Байден уникнув прямої відповіді, але чітко зазначив, що ці види зброї не будуть використовуватися для атаки на російську столицю або резиденцію уряду.

"Їх дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовуються по той бік кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари за 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", - сказав Байден.

відео дня

Водночас президент США відреагував на заяви російського президента Володимира Путіна, який стверджував, що постачання зброї для ударів по РФ є "прямим втручанням у війну".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене протягом 40 років. Він не є порядною людиною. Він диктатор, і він бореться за те, щоб утримати свою країну разом, продовжуючи цей наступ. Ми не говоримо про надання їм зброї для удару по Москві, для удару по Кремлю, для удару проти - просто через кордон, де вони отримують значний вогонь зі звичайних озброєнь, які росіяни використовують для вторгнення в Україну, щоб вбивати українців", - відповів Байден.

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь
Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главред

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю

Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини.

Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90.

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети".

Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar.

Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer.

Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери.

Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне.

"Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ.

"Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження.

Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

"Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї.

Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії.

"Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона.

Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю.

"Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона.

Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари по території Росії західним озброєнням - що відомо про позицію США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що, дозволивши Україні використовувати свою зброю для ударів по військових цілях на території РФ, США намагаються вплинути на Росію для досягнення певних цілей, ймовірно, що стосується врегулювання конфлікту з Україною.

Проте, дозвіл на використання американської зброї для України це лише частина стратегії. США не повинні втручатися у воєнні справи України на рівні тактичного керівництва. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Дозвіл ЗСУ використовувати західну зброю для ударів на території Росії може створити загрозу для авіації окупантів на великій відстані від українського кордону. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США обстріли Кремль Джо Байден ракетний удар
Реклама

Головне за день

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

17:34 Україна
Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

16:40 Україна
Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:48 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Не чарівна історія : Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова 58972

"Не чарівна історія": Боярський розкрив правду про роман Заворотнюк і Жигунова

Ну прям Кіркоров : син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр 9690

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію 4072

Світло буде весь день: названо область, де 6 червня не вимикатимуть електроенергію

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів 2551

Росіяни на низькому старті: що чекає на окупантів

Останні новини

17:50

Чому не можна дарувати подарунки наперед: можуть підстерігати біди і нещастя

17:41

Додаткові 500 МВт від сонця та потужні батареї: експерти розповіли, як Україні пережити зиму

17:34

Не мирні переговори: Шольц назвав основні цілі Саміту миру у Швейцарії

17:03

Усі хвороби зникнуть: яку прикрасу потрібно вдягнути 7 червня - прикмети

16:40

Путін назвав кількість українських полонених в Росії: в ГУР відреагували

Росія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – ЖдановРосія підійшла до межі, за місяць армія Путіна буде змушена сісти в глуху оборону – Жданов
16:40

Столтенберг відповів на чутки про підготовку НАТО до війни з Росією

16:39

Як визначити вік кота - топ найпростіших способів

16:33

Чому не можна поливати город у спеку: як не знищити все зелене

16:22

Потап повернувся в Україну в провокаційному вбранні

Реклама
16:20

Дорослу дочку Тома Круза папараці підловили на пробіжці в шикарній формі

16:19

Буде тішити око цілий рік: чим полити орхідею, щоб вона зацвілаВідео

15:48

Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

15:41

Єфросиніна розповіла, як донька відреагувала на новину про розлучення

15:26

Зеленський прибув до Франції: які "сюрпризи" підготував МакронВідео

15:18

Серйозні проблеми для РФ: в розвідці назвали наслідки удару по поромах в Криму

15:11

Працюватиме годинами: світильник без електрики – цікавий лайфхакВідео

15:09

Беремо невелике куряче філе, кабачок і готуємо цілу гору котлет - простіше не придумаєшВідео

15:02

Кому війна, кому Біркін: у кого з українських зірок є "безцінна" сумка Hermes

14:57

З Росії на Саміт миру: в Угорщині оголосили нового учасника заходу

14:32

На Київщині влада і правоохоронці покращать координацію спільної роботи

Реклама
14:27

64-річний Тігіпко увосьме став батьком: перші кадри, ім'я та стать немовлятиВідео

14:18

Захід загнав Путіна в кут, глава Кремля вже не має чим відповісти – Жданов

14:17

Із новою потужністю в наступ: армія РФ підтягує резерви під Вовчанськом

13:45

Оце так перетворення: Дантес шокував андрогінним луком у стилі старого ГоллівудуВідео

13:39

Частину областей України накриють грози і град: де буде сильна негода

13:32

Відібрали все: в РФ завдали удару Пугачовій - що трапилося

13:00

На тлі онкології: інсайдери розповіли, як змінилися стосунки Кейт Міддлтон і принца Вільяма

12:49

"Відповідь буде дуже конкретна": НАТО на порозі серйозної ескалації - Глоба

12:42

Як правильно – "швИдкісний" чи "швидкіснИй" поїзд: яку помилку ми часто робимоВідео

12:28

Роботине опинилося в "сірій зоні": військові ЗСУ розповіли про нестачу зброї

12:12

"Путін свою колоду козирів вичерпав": Жданов сказав, чому Захід дозволив бити по РФ

12:09

Саме сьогодні: родина покійної Анастасії Заворотнюк звернулася з важливим проханням

11:50

"Сатурн" більше не попливе: у Криму бійці ГУР знищили російський буксирВідео

11:44

Дівчина епічно вирахувала хлопця-зрадника - відео набрало майже 200 тисяч лайківВідео

11:38

Коли буде найважча ситуація в енергосистемі: в "Укренерго" зробили важливу заяву

11:31

Доходи РФ від нафти злетіли: у ЗМІ розкрили, як Кремль "адаптувався" до санкцій

11:13

Армія РФ виходить з Харківщини: ЗСУ розбили полк російських окупантів

11:12

Розлучення Алсу й Абрамова: стало відомо, що зробив чоловік співачки

10:52

Дружина здивувала чоловіка завзятим сніданком: у Мережі ледь стримують сльози від сміху

10:36

Китайський гороскоп на завтра 7 червня: Тиграм - потужні зміни, Свиням - розрив стосунків

Реклама
10:31

РФ вдарила по "Епіцентру" і будинках на Херсонщині: спалахнули масштабні пожежіФотоВідео

10:31

"Морський удар, усе влучно": бійці ГУР знищили в Криму вороже судно

10:27

Як позбутися жирних плям на кухонних меблях: 2 найкращі способи

10:26

Церковне свято 7 червня: чому у цей день варто одягти золоті прикраси

10:04

MAGURи для ГУРу: до Дня журналіста стартує великий збір на морські дрони MAGURA V5

09:57

На Дніпропетровщині дрон РФ влучив у рейсовий автобус: деталіФото

09:54

"Служу українському народу": Сергій Жадан вступив до ЗСУ і показав перші кадри

09:40

РФ вдарила дронами по автобусу з пасажирами та об'єкту інфраструктури: що відомоФото

09:29

Гороскоп на завтра 7 червня: Овнам - бентежні слова, у Стрільців все розвалиться

09:01

"Ну прям Кіркоров": син Анастасії Стоцької став копією путініста - рідкісний кадр

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти