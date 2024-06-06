Удари американською зброєю по Москві та Кремлю: Байден дав категоричну відповідь

Байден наголосив, що США дозволяють України застосовувати американське озброєння лише для ударів по цілях поблизу українського кордону на території РФ.

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Байден зробив заяву щодо ударів американською зброєю по Кремлю та Москві / Колаж Главред, фото: УНІАН, СтратКом ЗСУ

Далекобійна американська зброя не може застосовуватись Україною для удару по урядових цілях в Москві або Кремлю. Про це повідомив президент США Джо Байден під час ексклюзивного інтерв'ю з ведучим ABC News Девідом М'юїром на американському цвинтарі в Нормандії у 80-ту річницю Дня висадки в Європі.

У Байдена запитали, чи американська зброя вже була використана для ударів по військових цілях на території Росії після його дозволу. Байден уникнув прямої відповіді, але чітко зазначив, що ці види зброї не будуть використовуватися для атаки на російську столицю або резиденцію уряду.

"Їх дозволено використовувати поблизу кордону, коли вони використовуються по той бік кордону для нападу на конкретні цілі в Україні. Ми не дозволяємо наносити удари за 200 миль вглиб Росії, і ми не дозволяємо наносити удари по Москві, по Кремлю", - сказав Байден. відео дня

Водночас президент США відреагував на заяви російського президента Володимира Путіна, який стверджував, що постачання зброї для ударів по РФ є "прямим втручанням у війну".

"Я знаю його понад 40 років. Він турбує мене протягом 40 років. Він не є порядною людиною. Він диктатор, і він бореться за те, щоб утримати свою країну разом, продовжуючи цей наступ. Ми не говоримо про надання їм зброї для удару по Москві, для удару по Кремлю, для удару проти - просто через кордон, де вони отримують значний вогонь зі звичайних озброєнь, які росіяни використовують для вторгнення в Україну, щоб вбивати українців", - відповів Байден.

Що відомо про ракети ATACMS / Інфографіка Главред

Скільки країн дозволили Україні завдавати ударів по РФ своєю зброєю Про підтримку українських ударів по території країни-агресора РФ заявили вже 11 країн НАТО. Однак серед них поки що немає Сполучених Штатів і Німеччини. Британія першою заявила про те, що Україна має право завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ британською зброєю. Про це ще на початку травня сказав британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Британія передавала Україні далекобійні ракети Storm Shadow і системи MLRS M270. Також Україна отримувала від Лондона артилерійські системи AS-90. Президент Франції Еммануель Макрон також виступив на підтримку українських ударів по військових об'єктах на території РФ. За його словами, Франція має дозволити Україні "нейтралізувати військові бази, з яких росіяни запускають ракети". Франція, зокрема, передавала Україні далекобійні ракети Scalp, які є аналогами британських Storm Shadow, а також системи MLRS M270 і гаубиці Caesar. Швеція не проти ударів України по Росії шведською зброєю. Як заявив міністр оборони Пол Йонсон, країна підтримує міжнародне право і право України на самозахист. Від Швеції Україна отримувала самохідні артилерійські установки Archer. Чеський прем'єр Петр Фіала підтримує право України на удари по російській території зброєю, отриманою від країн Заходу. Чехія передавала Україні десятки танків Т-72, а також гелікоптери. Польща передала Україні танки і самохідні артилерійські установки Krab. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що Україна має право воювати з Росією так, як вона вважає за потрібне. "Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права. Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, необхідні для самооборони", - заявила глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен. Міністр оборони Естонії Ханно Певкур упевнений, що країни, які передають Україні далекобійну зброю, повинні надати ЗСУ дозвіл бити нею по військових об'єктах на території РФ. "Це ненормально, що Росія атакує з глибини своєї території, а українці воюють з однією рукою за спиною", - сказав він. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс публічно підтримав право України на удари по РФ західною зброєю і закликав партнерів зняти свої обмеження. Литва закликала західних партнерів дозволити Україні застосовувати їхню зброю для ударів по території РФ. "Ми зробили помилку із самого початку, обмеживши українців, тому що це могло бути розцінено як ескалація", - сказав литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс. Зазначимо, Естонія, Литва і Латвія не передавали Україні далекобійної зброї. Як заявляла міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, Україна може використовувати всі засоби для відбиття російської агресії. "Цілком очевидно, що вони повинні завдавати ударів і всередині Росії, тому, з моєї точки зору, це не повинно бути предметом дискусій, і я сподіваюся, що інші країни, які мають іншу позицію, змінять її", - говорила вона. Нідерланди передавали Україні самохідні артилерійські установки Caesar, а також перебувають у процесі передачі винищувачів F-16. Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі заявила, що Оттава не встановлювала жодних обмежень, коли передавала Україні свою зброю. "Росія не має "червоних ліній", і тому ми повинні бути впевнені, що коли йдеться про захист України, ми готові допомогти їм і показати, що, незважаючи на те, що відбувається, ми на їхньому боці. І Канада не має жодних умов для постачання зброї в Україну, і тому ми продовжуватимемо працювати з українськими збройними силами", - сказала вона. Канада, зокрема, передавала Україні свої танки Leopard.

Удари по території Росії західним озброєнням - що відомо про позицію США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що, дозволивши Україні використовувати свою зброю для ударів по військових цілях на території РФ, США намагаються вплинути на Росію для досягнення певних цілей, ймовірно, що стосується врегулювання конфлікту з Україною.

Проте, дозвіл на використання американської зброї для України це лише частина стратегії. США не повинні втручатися у воєнні справи України на рівні тактичного керівництва. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Дозвіл ЗСУ використовувати західну зброю для ударів на території Росії може створити загрозу для авіації окупантів на великій відстані від українського кордону. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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