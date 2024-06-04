Авіація буде в небезпеці: Єрмак зробив несподівану заяву про удари по РФ

Україна може змінити хід війни за допомогою ударів по Росїі західною зброєю, заявив Андрій Єрмак.

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Російській авіації не буде спокійно біля українського кордону / Колаж: Главред, фото: УНІАН, US Army, Міноборони РФ

Дозвіл ЗСУ застосовувати західну зброю для ударів по території Росії створить загрозу для авіації окупантів на дальніх підступах до українського кордону. Про це він повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

"Дозвіл використовувати західну зброю по території РФ - це вкрай важливе рішення", - зазначив він.

За словами Єрмака, удари українських захисників по РФ західною зброєю вплинуть на ведення війни та планування контрнаступальних дій. Також вони погіршать можливості російських окупантів задіювати сили в прикордонні.

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"Російська тактична авіація не зможе бути в безпеці на дальніх підступах до українського кордону", - додав керівник Офісу президента.

Удари по Росії / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

США дозволили Україні бити американською зброєю по РФ - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена таємно дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки російські сили атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала сигнал від США про дозвіл наносити удари по території Росії.

Як повідомляв Главред, "зелене світло" від Байдена на удари по території Росії не поширилось на один тип озброєння. США закликали Україну не бити по Росії далекобійними ракетами, зокрема ATACMS.

Крім цього, українські військові на Харківщині вже використовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті, повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

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