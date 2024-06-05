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США мають дати більше свободи: Джонсон розкритикував обмеження на удари ЗСУ по РФ

Руслана Заклінська
5 червня 2024, 20:34
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Спікер Палати представників США Майк Джонсон продовжуватиме домагатися зняття обмежень для ударів України по території РФ.
США мають дати більше свободи: Джонсон розкритикував обмеження на удари ЗСУ по РФ
США мають надати Україні більше свободи у використанні американської зброї / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОК "Захід", US Army

Дозволу на використання американської зброї для України недостатньо. США не повинні займатися "мікроменеджментом" військових зусиль України. Про це заявив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон у коментарі "Голосу Америки".

Джонсон виступає проти обмежень, які Білий дім запровадив для України на використання західної зброї проти Росії. Він обіцяє обговорити це питання з адміністрацією президента США Джо Байдена.

"Я вже говорив про це, і буду говорити знову. Ми вестимемо розмови з Білим домом про це", - сказав спікер.

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Джонсон переконаний, що Сполучені Штати не повинні "займатися мікроменеджментом" військових зусиль України. Натомість країна має забезпечити ЗСУ необхідною зброєю для захисту та відсічі російським окупантам.

Хто такий Майк Джонсон

Республіканець й затятий "трампіст" Майк Джонсон 25 жовтня 2023 року став новим спікером Палати представників Конгресу США. За Джонсона з Луїзіани проголосували усі 220 республіканців. Як зазначали ЗМІ, цей конгресмен голосував проти майже усіх ініціатив Конгресу з підтримки України. Втім, у процесі обрання на посаду спікера Джонсон сказав, що відкритий до переговорів щодо запиту президента Джо Байдена.

Наразі Джонсон відмовляється виносити на голосування законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню через "міграційну" суперечку з Білим домом.

Дозвіл Україні від США на удари по РФ американською зброєю - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки окупанти атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Як повідомляв Главред, "зелене світло" від Байдена на удари по території Росії не поширилось на один тип озброєння. США закликали Україну не бити по Росії далекобійними ракетами, зокрема ATACMS.

Крім цього, українські військові на Харківщині вже використовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті, повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Дозвіл ЗСУ на використання західної зброї для ударів по території Росії створить загрозу для авіації окупантів на підступах до українського кордону. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що таке рішення вплине на ведення війни та планування контрнаступальних дій.

США мають дати більше свободи: Джонсон розкритикував обмеження на удари ЗСУ по РФ
Удари по території РФ / Інфографіка: Главред

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