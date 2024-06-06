"Путін свою колоду козирів вичерпав": Жданов сказав, чому Захід дозволив бити по РФ

Рішення Вашингтона щодо використання західної зброї є "відлунням великої геополітичної гри".

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Жданов пояснив, чому Захід саме зараз дозволив ЗСУ бити по території РФ своєю зброєю / Главред, скрін

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає, що, дозволивши Україні бити своєю зброєю по території РФ, США хочуть натиснути на Росію для ухвалення певного рішення. Найімовірніше, воно стосується врегулювання війни з Україною.

За його словами, рішення Вашингтона щодо використання західної зброї є "відлунням великої геополітичної гри".

"Найімовірніше, Захід до цього рішення (дозволу бити по території РФ, - ред.) підштовхнула незгода Росії йти на будь-які переговори або поступки. Усе це - відгомони великої геополітичної гри, яку ведуть США. Таким чином Штати тиснуть на РФ для ухвалення певного рішення, найімовірніше, щодо врегулювання нашого конфлікту", - сказав Жданов в інтерв'ю Главреду. відео дня

Причому, за його словами, "США не кидаються одразу всіма козирями".

"І навіть цей козир - дозвіл бити по РФ - вони розділили на дві складові. Зараз Вашингтон дозволив бити по території Російської Федерації зброєю дальністю 80 км, а ракетами до 300 км - поки що ні. Думаю, це буде наступний крок. Коли він буде зроблений, сказати складно. Усе залежатиме від Росії", - вважає Жданов.

Що стосується кремлівського диктатора, то "Путін свою колоду козирів вичерпав".

"Ядерну зброю ми в розрахунок не беремо: найімовірніше, щодо неї існує негласна домовленість про те, що якщо буде навіть спроба РФ застосувати ядерну зброю, то США залишають за собою право розгромити угруповання російських військ на території України", - сказав військовий експерт.

"Про це говорили Байден і Джонсон ще навесні 2022 року", - нагадав він.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

США дозволили завдавати американською зброєю удари по РФ

Адміністрація президента США Джо Байдена послабила свою політику, пов'язану з обмеженнями на удари для України американською зброєю по території Росії. Тепер українська армія може використовувати, наприклад, РСЗВ HIMARS, у прикордонні Харківської області. Рішення вже привітали в Офісі президента Володимира Зеленського.

Згідно з даними ЗМІ, ЗСУ атакували позиції російських окупантів у перші години після отримання відповідного дозволу від Вашингтона.

За останньою інформацією, Україна вже почала використовувати проти загарбників, зокрема, установки HIMARS. Главред розкрив вражаючі втрати росіян після прильотів американських снарядів.

Вашингтон не виключив розширення географії ударів американським озброєнням по території Росії, на чому наполягає Україна. Представник Адміністрації Байдена Джон Кірбі на брифінгу ЗМІ 3 червня зазначив, що Білий дім "коригує свою політику" щодо російсько-української війни "по ходу зміни умов на полі бою".

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