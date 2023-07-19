ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупанта

В Україні був ліквідований ще один російський високопоставлений офіцер - комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували на російських держканалах і називали "легендарним комбригом".
Про ліквідацію загарбника 18 липня повідомили російські ЗМІ, потім цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц).
Іванов був командиром російської 138-ї гвардійської Красносільської ордена Леніна Червонопрапорної окремої мотострілецької бригади.
Пропагандисти пишуть, що Денис Іванов був "засекречений", ім'я його називати не можна.
Загинув на окупант на території окупованої Луганської області. Повідомляється, що він був знищений ударом дрона-камікадзе, коли пересувався на автомобілі. Про це пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.
Журналіст Денис Казанський пише, що, за іншими даними, Іванов був знищений внаслідок ракетного удару по російській базі в селищі Ювілейне під Луганськом.
Про ліквідацію Іванова відрапортували і на кремлівському телебаченні.
"Завтра буде новий ранок, вже без Ташкента", - заявили пропагандисти.
Іванову було 42 роки, до свого дня народження він не дожив тиждень. Ім'я загарбника в ефірі не називають, а використовують його позивний – "Ташкент".
Дивіться відео - У РФ заявили про ліквідацію полковника Дениса Іванова на війні в Україні:
Іванова регулярно показувала в ефірі російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Його називали "легендарним командиром".
У Росії заявили, що він ніколи не давав інтерв'ю. Втім, окупант засвітився у пропагандистських передачах, зокрема, коли йому вручали зірку "героя" терористичної "ЛНР". Незадовго до ліквідації його подали на присвоєння звання "героя" РФ.
Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.
У червні Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ і, ймовірно, командував цим формуванням.
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