УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупанта

Анна Ярославська
19 липня 2023, 11:12 оновлено 19 липня, 11:31
250
Дениса Іванова (позивний "Ташкент") часто показували на держканалах у РФ і називали "легендарним комбригом". Імовірно, був знищений ударом дрона-камікадзе.
Полковник Денис Іванов (позивний
Полковник з РФ Денис Іванов (позивний "Ташкент") успішно "демобілізований" в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, відриті джерела

В Україні був ліквідований ще один російський високопоставлений офіцер - комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували на російських держканалах і називали "легендарним комбригом".

Про ліквідацію загарбника 18 липня повідомили російські ЗМІ, потім цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц).

Іванов був командиром російської 138-ї гвардійської Красносільської ордена Леніна Червонопрапорної окремої мотострілецької бригади.

відео дня

Пропагандисти пишуть, що Денис Іванов був "засекречений", ім'я його називати не можна.

Скріншот
Скріншот / twitter.com/666_mancer

Загинув на окупант на території окупованої Луганської області. Повідомляється, що він був знищений ударом дрона-камікадзе, коли пересувався на автомобілі. Про це пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

Журналіст Денис Казанський пише, що, за іншими даними, Іванов був знищений внаслідок ракетного удару по російській базі в селищі Ювілейне під Луганськом.

Про ліквідацію Іванова відрапортували і на кремлівському телебаченні.

"Завтра буде новий ранок, вже без Ташкента", - заявили пропагандисти.

Іванову було 42 роки, до свого дня народження він не дожив тиждень. Ім'я загарбника в ефірі не називають, а використовують його позивний – "Ташкент".

Дивіться відео - У РФ заявили про ліквідацію полковника Дениса Іванова на війні в Україні:

Скріншот

Іванова регулярно показувала в ефірі російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Його називали "легендарним командиром".

У Росії заявили, що він ніколи не давав інтерв'ю. Втім, окупант засвітився у пропагандистських передачах, зокрема, коли йому вручали зірку "героя" терористичної "ЛНР". Незадовго до ліквідації його подали на присвоєння звання "героя" РФ.

Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

У червні Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ і, ймовірно, командував цим формуванням.

Інші новини:

новини Росії війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

11:46 Україна
До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

10:07 Світ
Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

09:36 Україна
Всі головні новини

Останні новини

11:49

РФ може підірвати ЗАЕС: ексглава ГУР назвав мету Путіна у війні з Україною

11:46

Росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру Одеси - Гуменюк

11:27

Зустрічайте "Велике коло" - нове тревел-шоу про навколосвітню подорож від 1+1Відео

11:12

ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупантаВідео

10:59

У Болгарії чоловік хотів убити міністра оборони через підтримку України

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

10:50

Як не залишитися без консервації на зиму: чому здуваються банки і що робити

10:43

Смерть або усунення Путіна: ексспівробітник КДБ назвав роль двійників диктатораВідео

10:35

Могильщик розповів, що відбувається з жіночими імплантами після смертіВідео

10:07

До Білорусі завезли шосту колону "вагнерівців": що відомо

Реклама
09:57

Як позбутися від скрипу зубами уві сні: 5 речей, від яких потрібно відмовитися

09:47

Загинули в один день, рятуючи побратимів: війна забрала життя двох медиків-добровольців

09:36

Контрнаступ ЗСУ: окупантів вибили з позицій на Бахмутському напрямку

09:31

Наречена дізналася про зраду за день до весілля: нареченого чекала епічна помста

09:23

"Вдарився у релігію": після удару по Кримському мосту у Путіна помітили дивну поведінку

09:00

Україна швидко звільнить Крим, якщо США зважаться надати ATACMS - СелезньовЕксклюзив

08:57

Навіщо Путіну потрібні двійники?Погляд

08:37

Гороскоп на завтра 20 липня 2023: Овнам пора збирати гроші, Ракам дадуть урок

08:35

Відкриті до нового досвіду: 5 знаків зодіаку, які легко заводять нові стосунки

08:32

Війну можна виграти, РФ - більш "тендітна", ніж визнають у Кремлі - Воллес

07:42

Вибухи в окупованому Криму: горить полігон і детонує склад БК окупантів

Реклама
07:05

Навіть генії не знайдуть відповіді на загадку: треба знайти змію серед черепах

06:51

У Києві, Одесі, Запоріжжі, Харкові, Херсоні лунали вибухи: що відомоВідео

06:34

Урожай буде нескінченним: як правильно зібрати насіння з огірків

06:27

На фронті встановилася динамічна рівновага: що це означаєПогляд

06:25

Чому "з днем народження" неправильно писати з великої літери: пояснення АвраменкаВідео

04:35

"Путіну робили пластичні операції": експерт пояснив критерії підбору двійниківВідео

04:00

Яке сьогодні свято 19 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:00

Порушує етикет не тільки при дворі: Меган Маркл застукали в Каліфорнії

02:30

Догляд за цибулею після пожовтіння листя: дачники розкрили секрет порятунку врожаю

01:51

Стане вашою улюбленою стравою: як варити перловку, щоб вона була м'якою

01:20

"Роблять пластику і вчать поведінці": експерт розкрив, як знаходять двійників ПутінаВідео

00:41

На дочку української актриси в Туреччині напала росіянка

18 липня, вівторок
23:47

Навіщо? Все одно скажуть "перевзувся": Монатік розповів про перехід на українськуВідео

23:32

Банки можуть здутися і зірвати: навіщо перевертати консервацію, поки вона гаряча

23:19

Нова обраниця Білла Гейтса спровокувала чутки про заручини

23:15

Путін говорив про захоплення України 20 років тому, Захід закрив на це очі - Саакашвілі

22:27

ППО, боєприпаси і броня для ЗСУ: всі підсумки засідання Рамштайн-14

22:21

Нереальна головоломка підірве мозок: потрібно знайти 10 відмінностей

21:57

"Зброї буде більше": в ОП заінтригували гучною заявою

21:35

"Він фашист": Зеленський наїхав на Путіна і сказав, як повинна завершиться війна

Реклама
21:27

Дорофєєва зізналася, чи стала вона Кацуріною, та як чоловік робив їй пропозиціюВідео

21:04

"Не відпускаю": адвоката замкнули в ТЦК, коли він прийшов у справі клієнта

21:04

ЗСУ перехопили ініціативу на сході і півдні: в Міноборони заявили про просування

20:38

В Україні прийняли дуже важливий закон для всіх військових: президент підписав

20:36

Ані Лорак влаштувала непристойні танці зі своїм бойфрендом-ловеласомВідео

20:24

Що означає дивний вираз "сидіти крячкою": Авраменко дав неочікувану відповідь

19:50

5 найсуворіших заборон 20 липня, які не можна порушувати - прикмети

19:46

У Путіна проблеми з головою, він прикидається смертельно хворим - нелегал КДБВідео

19:40

"Віддати дитину і врятувати сім’ю?": Зеленський зробив заяву про територіальні поступки

19:20

Чому осінні мирні мирні переговори поки є ілюзієюПогляд

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти