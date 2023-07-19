ЗСУ ліквідували "дуже засекреченого" російського полковника-окупанта

Дениса Іванова (позивний "Ташкент") часто показували на держканалах у РФ і називали "легендарним комбригом". Імовірно, був знищений ударом дрона-камікадзе.

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Полковник з РФ Денис Іванов (позивний "Ташкент") успішно "демобілізований" в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот, відриті джерела

В Україні був ліквідований ще один російський високопоставлений офіцер - комбриг 2-ї окремої мотострілецької бригади "ЛНР", полковник Денис Іванов (позивний "Ташкент"). Його часто показували на російських держканалах і називали "легендарним комбригом".

Про ліквідацію загарбника 18 липня повідомили російські ЗМІ, потім цю інформацію підтвердив полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штріліц).

Іванов був командиром російської 138-ї гвардійської Красносільської ордена Леніна Червонопрапорної окремої мотострілецької бригади.

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Пропагандисти пишуть, що Денис Іванов був "засекречений", ім'я його називати не можна.

Скріншот / twitter.com/666_mancer

Загинув на окупант на території окупованої Луганської області. Повідомляється, що він був знищений ударом дрона-камікадзе, коли пересувався на автомобілі. Про це пише Telegram-канал ВЧК-ОГПУ з посиланням на джерело.

Журналіст Денис Казанський пише, що, за іншими даними, Іванов був знищений внаслідок ракетного удару по російській базі в селищі Ювілейне під Луганськом.

Про ліквідацію Іванова відрапортували і на кремлівському телебаченні.

"Завтра буде новий ранок, вже без Ташкента", - заявили пропагандисти.

Іванову було 42 роки, до свого дня народження він не дожив тиждень. Ім'я загарбника в ефірі не називають, а використовують його позивний – "Ташкент".

Дивіться відео - У РФ заявили про ліквідацію полковника Дениса Іванова на війні в Україні:

Іванова регулярно показувала в ефірі російська пропагандистка Ольга Скабєєва. Його називали "легендарним командиром".

У Росії заявили, що він ніколи не давав інтерв'ю. Втім, окупант засвітився у пропагандистських передачах, зокрема, коли йому вручали зірку "героя" терористичної "ЛНР". Незадовго до ліквідації його подали на присвоєння звання "героя" РФ.

Як повідомляв Главред, в районі тимчасово окупованого міста Бердянськ був ліквідований російський генерал-лейтенант Олег Цоков. У вересні минулого року генерал вже був поранений внаслідок атаки українських військ в районі Сватове, але тоді тому вдалося вижити.

У червні Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що на війні в Україні ліквідовано російського генерал-майора Сергія Горячева. Він очолював штаб 35 загальновійськової армії Збройних сил РФ і, ймовірно, командував цим формуванням.

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