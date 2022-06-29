"Вдарили битою по пальцях": окупанти завдають каліцтва, аби залишитися в живих в Україні

Росіяни хочуть втекти від війни і завдають каліцтва / facebook.com/Mikokuk

Окупанти РФ спеціально калічать самі себе для того, щоб отримати таку бажану довідку про непридатність для війни в Україні. Вони навіть придумав новий спосіб" відкосити " від призову - ламати один одному пальці рук.

У телефонній розмові окупанта зі своїм батьком, який перехопила Служба безпеки України, йдеться що підрозділ бійця РФ знаходиться в Харківській області.

Зі сміхом військовий армії агресора розповів, як "трофейною" битою бив по пальцях окупантах.

"Йому додому терміново потрібно було. Але його не відпустили. Він приходить: "що робити?"Я кажу, ну, є, звичайно, пропозиція – у нас біта є там, трофейна, давай, кажу, тебе палець зламаю. Він каже: "Ну, давай!". Я йому і вдарив", - сказав загарбник.

Однак одного удару виявилося замало, оскільки лікар зафіксував лише забій. Тому окупанту вдарили по пальцях вдруге.

У зв'язку з цим СБУ запропонувала російським окупантам інший, не травматичний спосіб уникнути участі у війні: здатися в полон Збройним силам України і зберегти своє життя.

Нагадаємо, раніше радник голови ОП Михайло Подоляк розкритикував президента РФ Володимира Путіна, який звинуватив Захід в інфляції і назвав війну проти України, мовляв, "рятувальним кругом" для західного світу. Чиновник зазначив, що тепер Путін, який стер цілі міста, здійснив масові страти і перетворив свою країну в середньовіччя, придумав нібито виправдання своїй людожерській війні.

Також Подоляк розніс Лаврова, який сказав, що, мовляв "у США не вийде позбавити Росію права голосу в світі". За словами радника голови офісу, росіяни повинні припинити поводитися як варвари з середньовіччя, і тоді з ним буде розмова.

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