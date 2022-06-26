Нова карта боїв в Україні від британської розвідки: ворог зайняв Сєвєродонецьк, а ЗСУ біля Херсона

У сервісі мікроблогів Twitter були опубліковані нові карти жорстоких боїв в Україні, які зроблені на основі даних британської військової розвідки.
У всесвітній Мережі з'явилися чергові карти жорстоких боїв в Україні між ЗСУ та російськими військами станом на 26 червня. Відповідне повідомлення з посиланням на дані британської розвідки на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter Міністерство оборони Великобританії.
Згідно з картою, російські окупанти зайняли місто Сєвєродонецьк (Луганська область). І в цьому самий час бійцям Збройних сил України вдалося проломитися до зайнятого російською армією Херсону.
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Нагадаємо, раніше військова розвідка Великобританії повідомляла про те, що у командуванні армії РФ пєресь на Донбасі. Наступною метою окупантів після Сєвєродонецька може стати Краматорськ.
Водночас розвідка вважає, що це лише одне з декількох завдань, які хоче виконати Росія, щоб окупувати весь Донбас.
Пізніше керівник української військової розвідки Кирило Буданов говорив, що українські війська відійшли зі зруйнованого Сєвєродонецька у напрямку Лисичанська, звідки продовжать оборону.
"Дії, що відбуваються в районі Сєвєродонецька - це тактичне перегрупування наших військ. Це відхід на вигідні позиції для отримання тактичної переваги", – зазначив Буданов.
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