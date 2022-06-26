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У британській розвідці розповіли про плани окупантів після захоплення Сєвєродонецька

26 червня 2022, 10:24

Російська армія націлилася на чергове місто на Донбасі.

російські військові, окупанти
У британській розвідці розповіли про плани окупантів після захоплення Сєвєродонецька/ Reuters, Радіо Свобода

У командуванні армії РФ переглянули свій найближчі цілі на Донбасі. Наступною метою окупантів після Сєвєродонецька може стати Краматорськ.

Військова розвідка Великобританії в Twitter повідомляє, що захоплення Росією міста Сєвєродонецьк є значним досягненням в рамках загарбницької мети на Донбасі. Відзначається, що населений пункт був великим промисловим центром і займав стратегічне положення на річці Сіверський Донець.

Разом з тим розвідка вважає, що це лише одне з декількох завдань, які хоче виконати Росія, щоб окупувати весь Донбас.

Так, до них відносяться наступ на великий промисловий центр Краматорськ. Таким чином російські окупанти мають намір забезпечити безпеку основних шляхів постачання міста Донецьк.

ВСУ відійшли з Сєвєродонецька

Керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай 24 червня сказав про те, що українським військовим була дана команда відійти від своїх позицій в Сєвєродонецьку. Він зазначив, що війська РФ 4 місяці щодня обстрілювали місто. Інфраструктура знищена, пошкоджені або зруйновані 90% споруд.

читайте також"Відступ перед контрнаступом": у розвідці пояснили, чому ЗСУ залишили СєвєродонецькЖурналіст Юрій Бутусов заявив, що ЗСУ в ніч з 23 на 24 червня відійшли з Сєвєродонецька. За його словами, вихід – вимушений захід. Складно тримати оборону, коли у противника більше сил, а всі естакади навколо міста вже підірвані.

Речник Міноборони Олександр Мотузяник 24 червня сказав, що Сєвєродонецьк залишається найгарячішою точкою на фронті. Відомство не коментує інформацію про вихід ЗСУ з міста. Він закликав не поширювати відомості з цього питання.

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війна в Україні Сєвєродонецьк новини Донбасу британська розвідка
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