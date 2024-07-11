У Білому домі дали дивну відповідь, виправдовуючи заборону ЗСУ бити вглиб Росії

До цього моменту американські високопосадовці неоднозначно відгукувалися з приводу прохання України дозволити бити углиб території Росії.

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США категоричні щодо ударів вглиб Росії / Колаж Главреда. Фото: Голос Америки, Вікіпедія, Кримський вітер

Удари ЗСУ американською зброєю углиб Росії у відповідь на терористичні атаки ЗС РФ по Україні Білому дому вважаються "нереалістичними". За словами старшого директора із питань Європи у Раді з нацбезпеки США Майкла Карпентера, це не змінить ситуацію на полі бою.

В інтервʼю Голосу Америки Карпентер намагався аргументувати це великими розмірами Російської Федерації.

"Не вдаючись в оперативні подробиці, що я можу сказати, то це – не реалістично змінити політику, щоби Україна, по суті, могла використовувати надану США зброю для ударів по аеродромах у Росії, бо тоді це, по суті, охопить усю Російську Федерацію. Росія - величезна країна. І додаткові 100 кілометрів насправді не змінять ситуацію", — відповів він.

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Водночас далекобійну зброю США, додав він, найкраще використовувати тільки по окупованих територіях, зокрема по Криму.

Карпентер сказав, що він не передбачає, щоби політика Білого дому з цього приводу зміниться.

"Росія - величезна країна. Деякі з цих бомбардувальників запускаються з дуже далеких відстаней від України. Ми ніколи не зможемо повністю дати раду усім аеродромам у Росії, якщо не охоплювати всю Росію", — пояснив представник Білого дому.

Хто такий Майкл Карпентер? Майкл Карпентер - директор з питань Європи Ради національної безпеки Білого дому, американський дипломат, який працював послом Сполучених Штатів в Організації з безпеки та співробітництва в Європі в адміністрації Байдена, пише Вікіпедія.

Удари по Росії — США все ще проти

Після скасування обмежень бити американським озброєнням по прикордонній території Росії Сполучені Штати далі не просунулися.

Український президент Володимир Зеленський наголосив, що цей дозвіл вирішує тільки тактичну ціль. Натомість ЗСУ повинні отримати можливість атакувати ракетами аеродроми стратегічної авіації, звідки РФ завдає терористичних ударів по містах України.

Вашингтон у перші дні саміту НАТО надсилав неоднозначні сигнали щодо розширення радіусу застосування зброї.

Україна докладає всіх зусиль, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар, про що заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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