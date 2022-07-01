Удар з повітря по Зміїному: ЗСУ "покришили" окупантів разом із зенітками та РСЗВ

ЗСУ вдарили по окупантам на острові Зміїний / Facebook/kpszsu

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про удари по позиціях російських окупантів на острові Зміїний у Чорному морі.

Під час проведення операції зі звільнення острова Зміїний від окупантів авіація Повітряних Сил неодноразово завдавала потужних авіаударів по ворожих позиціях, йдеться в повідомленні командування в Facebook.

Підкреслюється, що бомбардувальники, штурмовики і винищувачі, у взаємодії з артилерійськими підрозділами, армійською і безпілотною авіацією сухопутних і Військово-морських сил, підрозділами Сил спеціальних операцій, в черговий раз знищували окупантів на острові Ахілла (так, в грецькій міфології називають острів Зміїний).

"В результаті успішної операції знищені зенітні ракетні системи, радіолокаційні станції, бойові позиції, реактивна система залпового вогню, техніка та особовий склад російських окупаційних військ. Невелика частина рашистів евакуювалася, спішно покинувши Острів", - додали в командуванні ПС ЗСУ.

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Ситуація на Зміїному

Раніше в оперативному командуванні Південь 30 червня заявили, що війська Росії вийшли зі зміїного після неодноразових ударів з боку ЗСУ по їх позиціях на окупованому острові. Ворог змушений був спішно евакуюватися на двох швидкісних катерах.

Головнокомандувач українською армією Валерій Залужний підтвердив відомості про те, що російські окупанти покинули Зміїний. Воєначальник опублікував відео ударів по військах РФ на острові.

У Міноборони РФ "оригінально" пояснили вихід своїх військ зі Зміїного. Мовляв, це жест доброї волі.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія, схоже, поважає тільки мову сили. За його словами, щоб Москва частіше демонструвала "добру волю", слід "систематично її бити".

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