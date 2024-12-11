Удари по Росії та завершення війни: Зеленський провів ставку, подробиці

Ключова мета України зараз - зниження російського військового потенціалу, РФ має повернутися в реальність, сказав Володимир Зеленський.

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Росія має повернутися в реальність і зрозуміти, що війну треба закінчувати - Зеленський / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 53-я ОМБр

Сили оборони вночі 11 грудня завдали відчутних ударів по цілях на території агресора Росії. Далекобійність і влучність української зброї мають змусити Кремль повернутися в реальність і зрозуміти, що війну треба завершувати. На фронті найважча ситуація на Покровському та Курахівському напрямках - ворог зазнає важких втрат. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

У своєму Telegram-каналі в середу, 11 грудня, він повідомив, що провів Ставку верховного головнокомандувача.

Удари по Росії

Президент заслухав доповідь головкому Сирського і подякував воїнам за результативні удари по російських окупантах на їхній території.

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"Передусім хочу подякувати нашим воїнам Збройних Сил України, які завдали минулої ночі відчутних ударів по російських цілях. Уражені військові об’єкти на території Росії, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти нашої держави та людей. Головком доповів щодо деталей ураження", - сказав глава держави.

Росія має повернутися до реальності

За словами президента, результативні удари ЗСУ мають повернути РФ до реальності. Щоб у Кремлі усвідомили: війну треба закінчувати.

"Це саме такі далекобійність і влучність, які крок за кроком повертають Росію до реальності – до реальності того, що війну потрібно завершувати", - додав Зеленський.

Де найважчі бої на фронті

Сирський розповів на Ставці, що найскладніша ситуація на Донеччині - на Покровському та Курахівському напрямках.

Росія несе дуже серйозні втрати.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

"Головнокомандувач доповів і щодо всіх основних фронтових напрямків. Найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати", - пише Зеленський.

Коротко про Курахове / Інфографіка: Главред

Також президент подякував українським воїнам за стійкість.

"Я дякую всім нашим воїнам за стійкість. Особливо за бої на фронті хочу відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади, 25-ї окремої повітряно-десантної бригади та 38-ї окремої бригади морської піхоти", - сказав президент.

Зараз основне завдання - зменшити російський військовий потенціал.

"Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз. Слава Україні!" - наголосив Володимир Зеленський.

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Уже зрозуміло, що росіяни зайдуть у Покровськ, але не всі розуміють, які наслідки в такому разі будуть для Дніпропетровської області, сказав командир взводу 24ОШБ "Айдар" Станіслав "Осман" Бунятов. На думку військового, якщо окупанти потраплять у Дніпропетровську область, то будуть "вимагати віддати" і цей регіон.

Україна хоче завершення війни, але Путін у цьому не зацікавлений, сказав Зеленський під час зустрічі з Трампом і Макроном. Путіна можна примусити до дипломатії лише силою.

Україна стане головним пріоритетом нової адміністрації США, сказав обраний президент Штатів Дональд Трамп. За його словами, потрібно швидше закінчувати війну.

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Удари по Росії Росію нерідко стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Після того, як США зняли табу на удари американською далекобійною зброєю по Росії, удари наносяться і вглиб російської території.

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