Удар по складу окупантів у Новій Каховці: величезну воронку видно з супутника

В результаті вибуху був також зруйнований ряд навколишніх будівель.
У Новій Каховці Херсонської області українські військові вдарили так потужно по російському складу боєприпасів, що величезну воронку видно навіть з супутника. Супутниковий знімок зробила компанія Planet Labs, повідомляє CNN.
Супутниковий знімок компанія зробила 12 липня - наступного дня після удару по складу окупантів. На місці вибуху помітна величезна воронка.
Також варто відзначити, що в результаті удару був зруйнований ряд навколишніх будівель.
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Як повідомляв Главред, у понеділок, 11 липня, Збройні Сили України знищили шість російських складів з боєприпасами. Також захисники України накрили вогнем кілька командних пунктів російських загарбників на півдні країни.
12 липня в селі чарівне Херсонської області ЗСУ вдалося вразити ще один склад боєприпасів окупантів.
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