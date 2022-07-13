ЗСУ вдарили по складу боєприпасів і скупченню військ РФ на Херсонщині

Удар по окупантах було завдано штурмовиками / Фото УНІАН

Авіація Збройних сил України у вівторок, 12 липня, завдала удару по складу боєприпасів і скупченню російських окупантів в районі населеного пункту Новопетрівка Херсонської області.

Про це повідомили у зведенні Оперативного командування Південь у Facebook. Удар був нанесений штурмовиками.

"Парою наших штурмовиків завдано удару по складу боєприпасів і скупченню противника в районі Новопетрівки Херсонської області", – йдеться в повідомленні.

Водночас шляхом пуску двох ракет "повітря – повітря" три винищувачі російської армії намагалися завадити авіації ЗСУ. Саме ці ракети, як зазначили в командуванні, спричинили руйнування котельні поруч з будівельним магазином у Баштанці, де загинула цивільна жінка, і пожежу в полі за містом.

Втрат нашої авіації немає. Всього за добу українські захисники на півдні знищили ще 30 російських окупантів. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи при виконанні вогневих завдань знищили ворожу гаубицю калібру 122 мм, реактивну систему залпового вогню "Ураган" та чотири одиниці броньованої та автомобільної техніки.

Тим часом російське РИА Новости підтвердило, що в ніч на 13 червня Збройні Сили України завдали потужного удару по військовій частині ППО РФ, яка "захищала" небо Луганська. З'явилися дані про використання реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Так, пропагандисти процитували представника "народної міліції" ЛНР " Андрія Марочко, який поскаржився на потужний обстріл. Він заявив, що удар був масованим.

"Кілька українських ракет при обстрілі Луганська досягли мети, небо над містом контролюється резервними силами", – сказав Марочко.

У "представництві" ЛНР " в Спільному центрі з контролю і координації в той же час повідомили, що зафіксували приліт відразу дев'яти ракет, випущених з американського комплексу HIMARS.

Як повідомляв Главред, у понеділок, 11 липня, Збройні Сили України знищили шість російських складів з боєприпасами. Також захисники України накрили вогнем кілька командних пунктів російських загарбників на півдні країни.

12 липня в селі чарівне Херсонської області ЗСУ вдалося вразити ще один склад боєприпасів окупантів.

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