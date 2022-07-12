ЗСУ сьогодні в ударі: на Херсонщині палає черговий склад боєприпасів окупантів

На Херсонщині катує черговий склад БК окупантів / скріншот

У селі чарівне Херсонської області ЗСУ вдалося вразити ще один склад боєприпасів окупантів.

В прес-центрі Оперативного командування "Південь", повідомили, що обстановка в даній операційній зоні залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.

"Противник продовжує вести бойові дії по зайнятому рубежу оборони. Щоб скувати дії наших військ, веде обстріли зі ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню і періодично завдає авіаційних ударів", – йдеться в повідомленні.

Раніше в ОК "Південь" повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога у різних районах Херсонської області. 11 липня радник голови Херсонської ОВВА повідомив, що в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами, і "це означає, що ЗСУ близько".

Того ж дня в ОК "Південь" повідомили, що Південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

Також ми повідомляли, що в мережі опублікували супутникові з Нової Каховки Херсонської області, де в результаті удару ЗСУ були знищені склади російських окупантів.

Читайте також: