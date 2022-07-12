HIMARS стерли в порошок склади РФ: з'явилися супутникові знімки з Нової Каховки

Вибухи в Новій Каховці / скріншот

У мережі опублікували супутникові з Нової Каховки Херсонської області, де в результаті удару ЗСУ були знищені склади російських окупантів.

Як пише Радіо Свобода, в ніч на 12 липня в Новій Каховці вибухнули цехи заводу "Укргідромех" і ще один ангар поруч.

Публікуються супутникові знімки сервісу Planet.com околиць Каховської ГЕС до і після ракетного удару, нанесеного українським РСЗВ HIMARS.

Відзначається, що при ударі особливо постраждали цехи заводу "Укргідромех" (верхня-ліва частина знімків) і великий ангар, який визначається Сервісом Wikimapia.org як автотранспортне підприємство 16507 (нижня-права частина знімків).

/ t.me/radiosvoboda

Додамо, що між ними розміщується ринок.

/ t.me/radiosvoboda

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Раніше в ОК" Південь " повідомили про знищення чотирьох складів з боєприпасами ворога у різних районах Херсонської області.

11 липня радник голови Херсонської ОВВА повідомив, що в Новій Каховці знищено ще один російський склад з боєприпасами, і "це означає, що ЗСУ близько".

Того ж дня в ОК" Південь " повідомили, що Південний регіон України залишається пріоритетним напрямком захоплення для окупантів, про що свідчить посилення артилерійської активності ворога на лінії зіткнення на кордоні Миколаївської та Херсонської областей.

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