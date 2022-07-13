Бійці ЗСУ завдали удару по військах РФ на Слобожанщині: розбили склад з боєприпасами і техніку

Сили оборони України продовжують ефективно працювати над знищенням ворожої військової техніки.
Бійці 112-ї бригади Сил територіальної оборони та артилеристи іншого підрозділу ЗСУ розтрощили склад з боєприпасами та військової техніки військ РФ. Ліквідовано військових окупаційних військ.
Як повідомляє пресслужба Сил територіальної оборони України, ворожі позиції були знищені на Слобожанщині. Роботу провели військові 112-ї бригади ТРО та артилеристи з іншого підрозділу українських військ.
читайте такожРосія перекидає війська до Бєлгородської області, але Харків не візьмуть – Арестович"На Слобожанщині було спекотно! Бійці 112 бригади Сил територіальної оборони ЗСУ разом з артилеристами з іншого підрозділу Збройних сил України знищили ворожий склад з боєприпасами, техніку та російських окупантів. Кожен день ми наближаємося до перемоги!"- підкреслюється в повідомленні.
Ситуація у Харкові та Харківській області
Війська Росії продовжують обстрілювати Харків. Ворожі військові підрозділи завдають ракетних та артилерійських ударів. Страждають і гинуть мирні жителі.
Окупанти 11 липня обстріляли Харків. Під удар потрапили Слобідський та Основ'янський райони міста. Відомо про 31 постраждалого. Загинули 3 людини.
Як вважають аналітики американського Інституту вивчення війни, Москва планує анексувати не тільки захоплені райони Херсонської та Запорізької області. На їхню думку, росіяни можуть спробувати "приєднати" і захоплені райони Харківської області.
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