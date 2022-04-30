Вдале полювання: ЗСУ за три хвилини стерли в порошок чотири танки рашистів

На відео зафіксовано, як українські захисники точними пострілами знищують ворожу бронетехніку.
Бійці Збройних сил України знищили чотири танки російських окупантів за кілька хвилин бою.
Відповідне відео з вдалою роботою розрахунку вітчизняного ПТРК Стугна опубліковано в Мережі.
Зазначимо, що на відео зафіксовано, як українські захисники точними пострілами знищують ворожу бронетехніку.
При цьому відразу чотири танки рашистів вдалося підбити всього за три хвилини.
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Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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