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Вантаж 200 для Забайкалля: ЗСУ знищили командира роти глибинної розвідки РФ

1 травня 2022, 15:29

Убитий окупант РФ приїхав в Україну за 7 тисяч км - з села Борзя Забайкальського краю.

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Вадим Мункуев / t.me/a_shtirlitz

Бійці Збройних сил України на полі бою знищили ще одного російського окупанта - командира роти глибинної розвідки РФ.

Ліквідований російський офіцер воював в Україні у складі 36 окремої мотострілецької бригади, розповів представник Генерального штабу Збройних сил України Анатолій Штефан.

За його даними, убитий окупант РФ приїхав в Україну за 7 тисяч км - з села Борзя Забайкальського краю.

"Командир роти глибинної розвідки розвідбату 36 омсбр старший лейтенант Мункуєв Вадим під час навчання у військовому училищі пропустив заняття з топографії. Заблукав на "навчаннях", але вже правильно повернувся додому", - написав Штефан.

При цьому український офіцер також опублікував фото ліквідованого захисниками України російського окупанта.

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Нагадаємо, раніше Російські строковики, які потрапили в полон в Україні, заявили, що військове начальство обманом кинуло їх у війну, а Росія вчинила злочин за примхою Володимира Путіна.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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