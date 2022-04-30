УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Супергерой-легенда: у ЗСУ розповіли про Привида Києва, який наводить жах на рашистів

30 квітня 2022, 21:17

Привид Києва не загинув – це супергерой-легенда, чию фігуру створили українці, кажуть у ЗСУ.

всу, літак
У ЗСУ розповіли про захисників українського неба / Facebook / kpszsu

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про легендарного Привида Києва, який захищає небо України від російських окупантів.

У повідомленні відзначається, що Привид Києва не загинув. Разом з тим у ЗСУ підтвердили, що герой України Степан Тарабалка не є Привидом Києва і на його рахунку менше 40 збитих літаків противника.

Підкреслюється, що 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

"Привид Києва - це супергерой-легенда, чию фігуру створили українці! Це скоріше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, що захищають небо столиці. Які раптово з'являються там, де їх не чекають!"- додали в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

читайте такожЗбив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида Києва

Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.

Читайте ще:

viber
ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Популярне
"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина"Чорний" долар різко рвонув вгору: стала відома несподівана причина Фінансовий гороскоп на тиждень 2-8 травня: Терезам - економія, Левам - зростання доходів, Водоліям - обманФінансовий гороскоп на тиждень 2-8 травня: Терезам - економія, Левам - зростання доходів, Водоліям - обман Петросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжкуПетросян похвалився сумкою за 4 тисячі доларів перед пораненим окупантом на облізлому ліжку Гороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удачаГороскоп на сьогодні 29 квітня 2022: Ракам – гроші, Скорпіонам - віщі сни, Козерогам - удача Путін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій КремляПутін готує важливу заяву на 9 травня: ЗМІ розкрили сценарій Кремля
Підтримайте Главред

Останні новини

22:44

"Вбитих дуже багато": Арестович розповів про втрати окупантів в Україні

22:07

Анджеліну Джолі у Львові терміново повели в укриття: актриса бігла під виття сиренВідео

21:56

Вдале полювання: ЗСУ за три хвилини стерли в порошок чотири танки рашистівВідео

21:37

"Найважчий період пройшов": астролог склав гороскоп для України на травень і розповів про перемогуВідео

21:19

Орки примусово вивозять мирних жителів із Харківської області - Генштаб

Реклама
21:17

Супергерой-легенда: у ЗСУ розповіли про Привида Києва, який наводить жах на рашистівВідео

20:55

Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїВідео

20:52

Ціни на газ для населення заморозили до 1 жовтня: подробиці

20:38

Привернете удачу і неймовірне багатство: прикмети на травень, які принесуть небувалий успіхВідео

20:30

Скасування санкцій і статус російської мови: в ОП смикнули Лаврова, який нафантазував про переговориВідео

20:28

"Поклали багато пацанів": розвідка перехопила чергову розмову окупантаВідео

19:55

Евакуація з Попасної тимчасово призупинена: в чому причинаВідео

19:48

Зачистка передмістя Харкова: рашистів викинули з чотирьох населених пунктівВідео

19:31

Окупанти лякають мешканців Придністров'я загрозою з УкраїниВідео

19:29

Чому путінські злодії гризуться з путінськими пропагандистамиПогляд

19:11

Пугачова святкувала День народження з Макаревичем в Ізраїлі - колишні фанати їх "закидали камінням"

19:07

РФ завдала ракетного удару по Одеській області: зруйнована ЗПС аеропортуВідео

18:56

США перекидають в Україну "бронеавтобуси", що плавають: ЗСУ озброюють БТР M113Відео

18:54

Прикмети на 1 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

18:32

ЄС може ввести ембарго на російську нафту до кінця року - Bloomberg

Реклама
18:23

Стало відомо про підготовку евакуації жителів з Маріуполя: перші деталіВідео

18:23

Україна на Євробаченні-2022: Kalush Orchestra заспівали нову пісню в ТуриніВідео

17:53

Орків "перемеле на фарш": в Україну відправляють потужні німецькі САУ PzH 2000Відео

17:52

Виступить перед російськими олігархами: росЗМІ "поливають брудом" українську співачку

17:45

Даша Астаф'єва обматюкала відомого українського співака, який виступає в РФ: "Ти що, ку-ку?"Відео

17:27

У Маріуполі танки РФ впритул розстрілюють будинки з жителями, що ховаються в підвалахВідео

17:19

Два сценарії путінської поразкиПогляд

16:58

РФ випроваджують з МКС: Росія залишить космічну станцію через санкції - BloombergВідео

16:58

Смачний рулет зі шпинату за секретним рецептом: готувати всього 15 хвилинВідео

16:54

Передали "гарячий привіт" з неба: ЗСУ знищили батарею російських гаубиць Мста-БФотоВідео

16:37

Лорак, Брежнєва і Меладзе виступлять перед росіянами на турецькому курорті

16:34

"Чоловік повірив, що він - Месія": Андрій Данилко розповів, чому Путін розв'язав війну в Україні

16:26

РФ вбиває полонених у Маріуполі: матері солдата НГУ надіслали моторошне фотоВідео

16:10

"Я молюся про припинення війни": Анджеліна Джолі приїхала в УкраїнуВідео

16:05

Військовий експерт розповів, чи зможе Україна повернути Крим і ОРДЛО силою

15:52

Франція дасть Україні більше зброї: деталі переговорів Зеленського з МакрономВідео

15:47

"Заб’ю собі уламок в ногу молотком": орки шукають нові методи, як чкурнути з фронту з компенсацієюВідео

15:38

Великий куш, хороші новини та новий будинок - гороскоп на травень 2022 для Риб

15:22

"Жоден постріл не був невдалим": боєць ЗСУ за день спопелив 6 одиниць броньованої техніки ворога

15:20

Збив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида КиєваВідео

Реклама
15:19

Комуністичний зомбі: у Новій Каховці окупанти поставили пам'ятник ЛенінуВідео

15:18

Нова агресія на 9 травня: що оголосить Путін з трибуни в КремліПогляд

14:49

Путін використав все, що їздило, літало і стріляло: експерт сказав, чому мобілізація не врятує РФ

14:45

"Звільнити Марс від впливу марсіан": в ОП потролили Лаврова за пояснення агресії проти України

14:28

"Це не громадянка України": Федишин "наїхала" на Повалій за пісні і танці в КремліВідео

14:22

"Ми зараз дивимося на вас, як на старших братів і сестер": Тетяна Лазарєва звернулася до українцівВідео

14:01

Спотворені обличчя, зв’язані руки: на Київщині знайшли поховання із закатованими людьмиВідео

13:30

Росії не вистачає високоточних ракет, їх перекидають з інших стратегічних напрямків - FT

13:23

Дешева комедія, або Як у Кремлі збиралися зробити Царьова заступником ЯнуковичаПогляд

13:20

Орки заселяють невідомих у будинки українців під МаріуполемВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти