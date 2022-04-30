Супергерой-легенда: у ЗСУ розповіли про Привида Києва, який наводить жах на рашистів

У ЗСУ розповіли про захисників українського неба / Facebook / kpszsu

У Командуванні Повітряних сил Збройних сил України розповіли про легендарного Привида Києва, який захищає небо України від російських окупантів.

У повідомленні відзначається, що Привид Києва не загинув. Разом з тим у ЗСУ підтвердили, що герой України Степан Тарабалка не є Привидом Києва і на його рахунку менше 40 збитих літаків противника.

Підкреслюється, що 13 березня 2022 року майор Степан Тарабалка героїчно загинув у повітряному бою з переважаючими силами російських окупантів.

"Привид Києва - це супергерой-легенда, чию фігуру створили українці! Це скоріше збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, що захищають небо столиці. Які раптово з'являються там, де їх не чекають!"- додали в командуванні Повітряних Сил ЗСУ.

читайте такожЗбив 40 літаків РФ: у Британії розповіли про подвиг 29-річного Привида Києва

Нагадаємо, один з українських військових льотчиків здійснив героїчний вчинок на самому початку напади російських окупантів. В ході атаки на ворожу колону його літак був підбитий, але український пілот зумів направити падаючу машину на окупантів.

Відзначимо, в Мережу потрапили імена особового складу російської авіації, який здійснює удари по мирному населенню України і руйнує інфраструктуру України.

Читайте ще: