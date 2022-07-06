Бояться ЗСУ: Росія використовує "пастки" для захисту Кримського мосту - дослідження

Росія використовує "пастки" для захисту мосту / Cover shores

Країна-агресор використовує незвичайні "пастки" для захисту Кримського моста, повідомляють OSINT-дослідники з сайту "Cover shores".

За інформацією фахівців, міст в окупований Крим є стратегічною сполучною ланкою для поставок озброєння, боєприпасів та іншої провізії для російської армії на території України. Тепер Росія розгорнула кілька систем протидії для його захисту.

На початку липня туди відбуксирували дві баржі-мішені, зазвичай знаходилися на військово-морській базі в Новоросійську. Вони були пришвартовані на східній стороні головного мосту, в бік Азовського моря.

Ці баржі покриті радіолокаційними відбивачами. За інших обставин вони використовуються як цілі для Чорноморського флоту. Тепер вони, схоже, використовуються в якості радіолокаційних пасток, щоб збити з пантелику українські ракети.

Як повідомляв Главред, експерт Олександр Коваленко повідомив про те, що Керченський міст відіграє дуже важливу роль для окупанта - це основна логістична "артерія" від материкової Росії до окупованого Криму, тому його посилено охороняють. Він може бути знищений, але головне в цьому – відстань і потрібна ракета, а поки ні того, ні іншого в України немає.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно Російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

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