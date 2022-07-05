Росіяни злякалися українських атак і посилили охорону Кримського мосту - росЗМІ

Кримський міст / Колаж УНІАН, twitter.com/Krymsky_bridge

Російські окупанти посилили оборону Кримського мосту новим військовим обладнанням - бо бояться, що його можуть атакувати бійці української армії. Про це повідомляє російське пропагандистське агентство "РІА Новості" з посиланням на неназване джерело серед силовиків країни-агресора.

Той розповів, що на мосту були встановлені щити-мішені з відбивальними елементами, які повинні допомогти в разі ракетного удару.

Крім того, як каже російський військовий експерт Сергій Горбачов, росіяни задіяли в охороні Кримського моста "сили Південного військового округу, Чорноморського флоту, берегової охорони і Росгвардії".

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Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данилов у квітні 2022 року говорив, що ЗСУ вже готові завдати удару по Кримському мосту. Оскільки цю споруду активно російські вороги використовують для перекидання підкріплень бійців і техніки.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - сказав Данилов.

Пізніше ексватажок бойовиків угруповання "ДНР" Ігор Гіркін (він же Стрєлков) заявив - кримський міст обов'язково буде знищений ЗСУ.

"Те, що вдарити вони можуть – крейсер "Москва" цьому свідок. Вибачте, втопити флагман Чорноморського флоту - це вам не фунт родзинок. Так що теоретично, за допомогою "дорогих західних партнерів", через якийсь час вони пустять ракети по Кримському мосту. [...] Вони вдарять, коли вважатимуть це для себе можливим, досяжним і вигідним", – заявив Гіркін.

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