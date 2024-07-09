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Брат, сестра і мама: російська ракета вбила сім'ю маленького каратиста

Ангеліна Підвисоцька
9 липня 2024, 17:03
209
Російські окупанти вдарили ракетою по житловому будинку у Києві. Під завалами знайшли одразу тіла двох дітей та жінки.
Максим Симанюк, удар по Киеву
Російська ракета вбила маленького каратиста Максима Симанюка / Колаж: Главред, фото: ДСНС, ukf_official.

Російські окупанти жорстоко атакували Київ ракетами. Одна з них влучила прямо у житловий будинок та зруйнувала цілий під'їзд. Там в одну секунду не стало 10-річного каратиста, його сестри та мами. Про це повідомляє Українська федерація карате.

На момент атаки всі вони перебували у власній квартирі і навіть не підозрювали, що ці хвилини стануть останніми в житті. Маленькому Максиму Симанюку було всього 10 років, його сестричці Насті - 9. Вони загинули разом з мамою Зоряною.

Максим був вихованцем карате-клубу "Чемпіон".

відео дня

"Максим Симанюк. Його, маму та сестру в домі вбила російська ракета. Максимку назавжди 10 років", - йдеться у повідомленні.

Молодий тренер загиблого хлопчика Володимир Боєв емоційно відреагував на загибель дитини.

"Сьогодні російські нацисти вбили нашого маленького Чемпіона Максима Симанюка. Ненависті недостатньо. Помста буде вічною", - написав він.

Дивіться відео про загиблого у Києві Максима Симанюка:

погиб Максим Симонюк
Російська ракета у Києві вбила 10-річного Максима Симанюка з родиною / фото: скріншот

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС
  • У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня
    У Києві розбирають завали після ракетного удару РФ 8 липня Фото: ДСНС

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 людей.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГ, військових з військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" та військової частини 33310 з "Шайковки".

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