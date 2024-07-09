Вже 38 загиблих: Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ

Рятувальна операція після російської ракетної атаки 8 липня одразу на декілька міст України все ще триває. Президент повідомив, що відомо станом на зараз.

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Рятувальна операція в містах Україні триває, кількість жертв збільшилась / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, Володимир Зеленський

Внаслідок масованої ракетної атаки країни-агресора Росії по Україні 8 липня загинули 38 людей, серед них четверо дітей. Також відомо про 190 поранених, однак рятувальна операція все ще триває.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, наразі у лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, а 6 людей - у Дніпрі. Усім надається допомога.

Щодо дитячої лікарні "Охматдит", яка постраждала внаслідок російського удару, наразі її пацієнтів перевели в інші медичні заклади, задля забезпечення надання належної меддопомоги.

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"В частині місць влучання ракет аварійно-рятувальні роботи не припинялися всю ніч. Залучено майже 400 рятувальників. Дякую всім, хто рятує та дбає про наших людей, усім, хто залучений, усім, хто допомагає", - додав Зеленський.

Президент повідомив, що українська сторона продовжує роботу над збільшенням захисту усіх міст і громад від терору РФ. За його словами, будуть певні рішення і світ має для цього необхідну силу.

Зеленський окремо подякував усім лідерам, що підтримали Україну після масованої атаки і вже готують нові спільні кроки задля того, щоб захистити життя українських громадян від російського терору.

Хто такий Володимир Зеленський Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012). Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Атака РФ на українські міста 8 липня - що відомо

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Пізніше стало відомо, що внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджено багатоповерхову будівлю медцентру. Унаслідок атаки РФ сталося часткове руйнування будівлі, кількість загиблих та постраждалих поступово збільшувалась.

Міноборони Росії відреагувало на криваві наслідки своїх ракетних ударів по цивільних об'єктах Києва, зокрема по дитячій лікарні "Охматдит", та інших міст у понеділок, 8 липня. Всю провину в убивстві цивільного населення Росія, природно, переклала на українську ППО.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки РФ по Кривому Рогу відомо про десятки поранених, крім того, за даними Ради оборони міста, попередньо - 10 загиблих.

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