На межі блекауту: РФ атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення ЗАЕС

Окупанти знову створили загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС.

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Ситуація на Запорізькій АЕС / колаж: Главред, фото: Енергоатом, Міноборони РФ

Країна-агресорка Росія атакувала підстанцію і знеструмила лінію живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомили в Міненерго.

Зазначається, що внаслідок російської атаки на магістральну підстанцію знеструмлено одну з ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Станція знову опинилася на межі блекауту.

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"Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС. Вимагаємо негайно виконати резолюцію МАГАТЕ і повернути окуповану АЕС під український контроль. Безпечна експлуатація Запорізької АЕС можлива лише під контролем України", — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Також відомо, що енергетики працюють над ліквідацією наслідків ворожого обстрілу, щоб якнайшвидше відновити повноцінне живлення окупованої АЕС.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

ЗАЕС / Інфографіка: Главред

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Нагадаємо, раніше прес-служба МАГАТЕ повідомляла, що одна з підстанцій біля контрольованої РФ Запорізької АЕС, ймовірно, зазнала атаки дроном.

Також відомо, що під час своєї 68-ї сесії 65 голосами Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Як стверджується у резолюції, українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.

В той же час, президент України Володимир Зеленський оцінив потенційну можливість повернення Запорізької АЕС під контроль України, зазначивши, що самих лише політичних кроків у цьому процесі замало.

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