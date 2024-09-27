За 300 метрів від ЗАЕС лунали вибухи: що відомо

В МАГАТЕ повідомляють про ймовірний удар безпілотника.

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Вибухи на ЗАЕС / колаж: Главред, фото: Вікіпедія

Одна з підстанцій біля контрольованої РФ Запорізької АЕС, ймовірно, зазнала атаки дроном. Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

Зазначається, що ситуація з ядерною безпекою залишалася нестабільною протягом минулого тижня: одна команда шукала укриття через присутність безпілотників у цьому районі, інша команда чула зенітний вогонь і потужний вибух під час повітряної тривоги, а третя команда відвідала місце ймовірної атаки безпілотника.

Також на ЗАЕС команда МАГАТЕ чула вибухи протягом усього тижня, в тому числі кілька вибухів поблизу майданчика. Про пошкодження станції не повідомлялося.

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Окрім цього було зафіксовано ймовірний удар безпілотника, який стався в п'ятницю вдень на підстанції 35/6 кВ приблизно за 300 метрів від станції. Ця підстанція забезпечує електроенергією об'єкти ЗАЕС, які не пов'язані з безпекою.

Що таке МАГАТЕ? Міжнародне агентство з атомної енергії — міжнародна організація, яка прагне сприяти мирному використанню ядерної енергії та перешкоджати її використанню в будь-яких військових цілях, зокрема ядерну зброю, повідомляє Вікіпедія.

Ситуація на ЗАЕС - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що ризик ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції залишається високим, це може стати найбільшим джерелом радіації у Європі і навіть світі, тому Формула миру враховує ядерну безпеку.

Також відомо, що під час своєї 68-ї сесії 65 голосами Генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію "Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні". Як стверджується у резолюції, українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України.

Крім того, президент України Володимир Зеленський оцінив потенційну можливість повернення Запорізької АЕС під контроль України, зазначивши, що самих лише політичних кроків у цьому процесі замало.

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