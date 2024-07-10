Польща "відкотила" заяву про збиття ракет над Україною — США "відхрестилися"

Варшава не може проводити такі дії без підтримки НАТО, вказали у Міноборони країни.

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Чи збиватиме Польща ракети над Україною? / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, GoogleMaps

Польща не збиватиме ракети над Україною, що летять у напрямку Заходу, оскільки у Варшаві немає з цього приводу одностайної думки, цитує Польське радіо главу МО країни Владислава Косіняк-Камиша. У США ідею президента Володимира Зеленського та польського премʼєра Дональда Туска теж не підтримали.

Косіняк-Камиш наголосив, що Польща не ухвалюватиме жодних рішень з цього питання самостійно, і що це має бути рішення всього НАТО.

"Звичайно, існують інші процедури щодо ракет на території республіки. Тоді це наше рішення", — заявив він. відео дня

Представник Білого дому Джон Кірбі у коментарі Польському радіо зазначив, що Сполучені Штати цю ідею не підтримують.

Кірбі стверджує, що такий крок загрожує ескалацією, і "це було б недобре для самих українців".

"Ми хочемо шукати способи, щоб Україна була ефективною, але ми не хочемо ескалації. Це було б недобре для українців, це було б недобре для поляків, це було б недобре для когось. Ми не хочемо, щоб Путін отримав аргументи, що війна була спровокована НАТО, що це війна між Росією і Заходом або між Росією і США", — сказав він.

Уряд Польщі повинен встановити та оголосити про свої власні процедури самооборони, відповів Кірбі.

Що передувало

Польський премʼєр Дональд Туск допустив можливість збиття російських ракет над територією України, якщо ті летять у напрямку Польщі. Про розробку відповідного механізму ішлося на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Варшаві, 8 липня.

Цю ідею, вважає Туск, мають підтримати й інші члени НАТО.

"З такою думкою, щоб пробувати їх збити, не чекаючи, коли вони влетять на територію натівську. І це здається абсолютно логічним. Ми потребуємо однозначної співпраці з НАТО, бо такі акції вимагатимуть спільної натівської відповідальності. Це і в інтересах Польщі, і в інтересах України. У документі ми вказали, що вимагатимемо розмов щодо цього, зокрема розмов з союзниками з держав НАТО", — пояснив глава польського уряду.

Зеленський, своєю чергою, зауважив, що цей пункт міститься у підписаних з Польщею спеціальних домовленостях. Однак який саме формат матиме цей механізм — не уточнив.

Збройні сили Республіки Польща Збройні сили Республіки Польща - війська і сили Польщі, мета яких полягає в захисті свободи, демократії, незалежності та територіальної цілісності польської держави. Війська Польщі складаються із сухопутних військ, військово-морських, військово-повітряних сил, спеціальних військ і військ територіальної оборони. Головнокомандувач - президент Анджей Дуда. Загальна чисельність армії Польщі - 193 тисячі осіб.

Польща відмовлялася збивати ракети РФ — що варто знати

За період повномасштабного вторгнення російські ракети неодноразово порушували повітряний простір Польщі і поверталися на територію України, таким чином обдурюючи своїми маршрутами ППО ЗСУ.

Однак Варшава відмовлялася збивати російські цілі, оскільки це нібито загрожувало ескалацією й втягненням у війну країн НАТО. Збройні сили Польщі лише піднімали авіацію і фактично "проводжали" ракети, які прямували атакувати українські міста.

За словами Зеленського, Україна була готова підписати всі необхідні документи, які вберегли б інші країни від відповідальності в разі руйнування чи пошкодження якихось об'єктів.

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