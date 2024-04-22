Убивство поліцейського: підозрюваних відправили за ґрати - що вони говорили в суді

Підозрюваних у вбивстві поліцейського відправили за ґрати на 2 місяці без можливості вийти під заставу.

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Підозрюваним у вбивстві поліцейського обрали запобіжний захід / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Нацполіція України, Telegram

Підозрюваному у вбивстві поліцейського Валерію Василаке обрали запобіжний захід. Вінницький міський суд відправив його на два місяці під варту без права вийти під заставу. Про це повідомляє Національна поліція України.

Суддя ухвалив саме таке рішення, оскільки існує ризик того, що підозрювані можуть скоїти нові злочини або втекти.

Відео із зали суду вже розлетілися в Мережі. 52-річний підозрюваний визнає свою провину і каже, що шкодує.

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"Якби можна було все повернути, я б поміняв своє життя на життя поліцейського, скільки мені тут залишилося", - заявив Василаке.

Валерій Василаке стверджує, що зброю, яка була в багажнику, вкрав його син. Батько і син нібито не планували її продавати, а хотіли виїхати до Молдови. Саме 26-річний Віталій Василаке нібито і стріляв у поліцейського.

"Вистрілив син. Він подумав, що поліцейський мене застрелив", - заявив Валерій Василаке.

Варто зазначити, що адвокати не подаватимуть апеляцію.

Дивіться відео з підозрюваним Валерієм Василаке в залі суду:

Підозрюваним у вбивстві поліцейського обрали запобіжний захід / фото: скріншот

Після цього суд почав обирати запобіжний захід 26-річному Віталію Василаке. Його також відправили за ґрати на 2 місяці без права внесення застави.

У поліції звинувачують його у вбивстві та замаху на вбивство поліцейського, незаконному поводженні зі зброєю та дезертирстві.

У Мережі повідомляють, Віталій визнав, що стріляв у поліцейського.

Дивіться відео з підозрюваним Віталієм Василаке в залі суду:

Підозрюваним у вбивстві поліцейського обрали запобіжний захід / фото: скріншот

Убивство військового на Вінниччині - головні новини за темою

У ніч на 20 квітня сталася стрілянина в Гайсинському районі Вінницької області. Двоє чоловіків їздили на темній автівці і відкрили стрілянину по поліцейських у той момент, коли правоохоронці зупинили їх для перевірки документів. Унаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський, його напарник був поранений.

"Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався в Національній академії внутрішніх справ і півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним і відданим справі правоохоронцем. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського", - зазначили в нацполіції.

Пізніше Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило, що до вбивства 20-річного поліцейського Максима Зарецького у Вінницькій області причетні військовослужбовці однієї з військових частин. Командування обіцяє максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні цього випадку.

20 квітня стало відомо про те, що правоохоронці знайшли авто військових із боєприпасами. У машині також були речі, в яких були підозрювані. На них були сліди крові.

21 квітня було затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, внаслідок якого один правоохоронець загинув, а інший дістав поранення. Зловмисників - двох військових, батька і сина, 52 і 26 років, уродженців Вінницької області - затримано за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

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