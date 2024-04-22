Німеччина зірвала поставку Україні бронемашин MRAP: у Bild розкрили справжню причину

У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.

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Німеччина завадалила поставці Україні 400 бронемашин MRAP / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Уряд Німеччини заявив про передачу для українських військових до 400 одиниць важких колісних бронемашин MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) з посиленим протимінним захистом.

Контракт на поставку бронемашин підписали влада України і німецька оборонна компанія Flensburger Fahrzeugbau GmbH (FFG) під фінансування з бюджетних коштів Німеччини на загальну суму 315 млн євро, передає Bild.

У Міністерстві оборони Німеччини заявляють, що всі бронемашини планують передати цього року.

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Водночас у розпорядження видання потрапив документ Міноборони Німеччини від вересня минулого року, в якому йдеться про те, що MRAP для Збройних сил України мають поставити партіями по 20 штук із січня до жовтня 2024 року. Однак наразі поставки так і не почалися.

За інформацією німецького видання, план на 2024 рік скоротили спочатку до 200, а потім до 100 бронемашин, а початок поставок перенесли із січня на травень-червень.

Причина в тому, що FFG отримує запчастини для MRAP зі США і лише збирає їх у Німеччині. У компанії виникли "обмеження ліцензії на експорт зі США до Німеччини", а також проблеми з сертифікацією протимінного захисту.

Що відомо про бронемашини MRAP? MRAP - це машина, яка відноситься до класу броньованих військових автомобілів, спеціально розроблених для захисту екіпажу від підриву на саморобних вибухових пристроях, мінах, та від засідок стрілецької зброї. Машини цього класу зазвичай мають V-подібну форму нижньої частини корпусу для розсіювання енергії вибуху, а також спеціальні крісла з амортизацією, передає Вікіпедія.

Нагадаємо, що у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. Україна отримає пакет допомоги у розмірі 60,84 мільярдів доларів. Загальна сума, яку передбачає законопроект - 95 мільярдів доларів.

Стало відомо, коли Україна отримає перший транш зброї та що туди війде. Представники США публічно не сказали, яку зброю надішлють Києву в рамках пакету. Патрік Райдер розкрив ймовірний список передачі зброї.

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