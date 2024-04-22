РФ кидає всі сили на штурм: Зеленський розкрив головну небезпеку на фронті

Ворога підганяють ще й позитивні рішення друзів України, наголосив президент.

https://glavred.net/ukraine/rf-brosaet-vse-sily-na-shturm-zelenskiy-raskryl-glavnuyu-opasnost-na-fronte-10559750.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів про ситуацію на фронті / 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Офіс президента України

Позитивні рішення друзів України підганяють окупантів, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Була доповідь головкому Олександра Сирського. Окупаційна армія має завдання без урахування власних втрат демонструвати хоч якісь перемоги до 9 травня", - написав він у Telegram.

За словами глави держави, тепер ворога підганяють ще й позитивні рішення друзів України.

відео дня

"Нашим воїнам складно, але надходження необхідної допомоги вирівняє ситуацію. Саме тому підтримка конкретною зброєю, яка є у наших партнерів, необхідна нам невідкладно", - зазначив він.

"Доповідь міністра оборони Рустема Умерова про контракти з вітчизняними компаніями. Ми працюємо над новим форматом угод, який, з одного боку, не обтяжуватиме військовий бюджет, а з іншого - гарантуватиме виробникам довгострокові зобов'язання держав", - написав Зеленський.

За його словами, вона дала доручення на наступну Ставку "зібрати все, що відомо нашим розвідкам щодо намірів російських терористів знищувати цивільну інфраструктуру, і підготувати комплексний план подальших дій: посилення фізичного захисту, де це працює, перерозподіл систем ППО та децентралізації, де це можливо".

Наступ РФ 2024 - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що РФ може змінити плани на новий наступ у червні. Українські війська зможуть стримати наступні російські операції в червні 2024 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ націлилася на два міста. РФ щомісяця мобілізує до 30 тисяч осіб, нагадав Олексій Гетьман.

Як повідомлялося раніше, українські військові можуть призупинити наступ РФ. Поки військова допомога від США прибуде в Україну, окупанти спробують скористатися цим "вікном", щоб активізувати наступ і удари ракетами та дронами.

Наступ Росії 2024 Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко". Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян. Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред