Пропонували нагороду в $10 тис: хто міг погрожувати вбитому активісту Ганулу

Коротко:
- Ганул звертався до СБУ з проханням про захист
- Росіяни призначили за напад на нього нагороду до $10 тисяч
- У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ
Громадський активіст Дем'ян Ганул, який був убитий 14 березня в Одесі, ще у липні минулого року звертався до СБУ з проханням про захист. Про це написав громадський діяч та блогер Ігор Лаченков.
За його словами, Ганула у державі-агресорці Росії заочно заарештували, звинувативши у низці "злочинів", а за його "голову" росіяни призначили винагороду.
"Одеський активіст ще у липні попросив СБУ забезпечити йому захист, адже він почав отримувати погрози. Ба більше, російські ресурси "злили" в мережу особисту інформацію про його рідних і призначили за напад на нього нагороду до $10 тисяч. У Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ. За його словами, російська агентура дуже вільно почувається в Україні", - заявив Лаченков.
Водночас, відомий блогер, волонтер та громадський діяч Сергій Стерненко нагадав, що ще у 2023 році на Ганула напали та жорстоко побили.
"Ніхто з нас не є у безпеці. Росіяни полюють на українських активістів, волонтерів, громадських діячів. Кілька місяців тому ми також виявляли стеження за мною. Особи, які його організували, перебувають за кордоном і працюють на російські спецслужби. Бережіть себе і завжди дбайте про свою безпеку", – додав він.
Що говорять в поліції про вбивство Дем'яна Ганула
В головному управлінні Національної поліції в Одеській області заявили, що розпочато кримінальне провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча.
Там нагадали, що злочин був скоєний вранці, 14 березня, в центрі Одеси. Невідомий вистрілив у 31-річного громадського діяча і втік. Потерпілий загинув на місці.
"Подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення. Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника", - йдеться в повідомленні.
Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.
Робота поліції на місці подій - відео:
Крім того, в поліції опублікували фото чоловіка, причетного до скоєння умисного вбивства одеського громадського діяча. Його місцезнаходження наразі встановлюється.
Вбивство Дем'яна Ганула - що відомо
Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 14 березня, у центрі Одеси сталася стрілянина. У результаті загинув чоловік. За інформацією ЗМІ, невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.
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Хто такий Дем'ян Ганул?
Дем'ян Вадимович Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО "Вуличний фронт", учасник Революції гідності та протистояння в Одесі 2 травня проти проросійських сил. Екскерівник силового блоку Правого Сектору в Одесі (2014—2016), пише Вікіпедія.
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