В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у представника ТЦК – подробиці

Потерпілий доправлений до медичного закладу.

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Стрілянина в Одесі / колаж: Главред, фото: поліція Одеської області

Коротко:

28-річний чоловік розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК

Він розпилив сльозогінний газ та здійснив декілька пострілів

Правопорушника затримали та передали слідчим СБУ

В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали. Про це повідомляє поліція Одеської області.

"В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар", - йдеться у повідомленні. відео дня

За попередніми даними відомо, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.

"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", - наголосили у поліції.

Зазначається, що потерпілий доправлений до медичного закладу. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.

ТЦК - останні новини

Як повідомляв Главред, 13 лютого у Хмельницькому під час проходження військово-лікарської комісії чоловік скоїв самогубство. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не застосовувалося, запевняють у ТЦК.

Також поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті 32-річного чоловіка в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.

Крім того, у Пирятині Полтавської області районний суд відправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.

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ТЦК та СП Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.

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