В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у представника ТЦК – подробиці

Коротко:
- 28-річний чоловік розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК
- Він розпилив сльозогінний газ та здійснив декілька пострілів
- Правопорушника затримали та передали слідчим СБУ
В Одесі чоловік розпилив газ і стріляв у військовослужбовця ТЦК. Його затримали. Про це повідомляє поліція Одеської області.
"В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який спричинив тілесні ушкодження військовослужбовцю. Подія сталася сьогодні, 22 лютого, на вулиці Італійський бульвар", - йдеться у повідомленні.відео дня
За попередніми даними відомо, що 28-річний житель Березівського району розпочав конфлікт із військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки документів.
"Чоловік розпилив сльозогінний газ в обличчя одного з військових та здійснив декілька пострілів у його бік зі зброї, попередньо, травматичної дії, після чого втік", - наголосили у поліції.
Зазначається, що потерпілий доправлений до медичного закладу. Правопорушника затримали оперативники територіального підрозділу поліції. Чоловіка передано слідчим СБУ.
ТЦК - останні новини
Як повідомляв Главред, 13 лютого у Хмельницькому під час проходження військово-лікарської комісії чоловік скоїв самогубство. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов'язаного не застосовувалося, запевняють у ТЦК.
Також поліцейські Буковини з’ясовують обставини смерті 32-річного чоловіка в обласному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). За попередньою інформацією, під час проходження військово-лікарської комісії, в нього різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів.
Крім того, у Пирятині Полтавської області районний суд відправив під варту без права на заставу підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК.
Читайте також:
- Продавав повістки за 1000 доларів: поліція викрила працівника ТЦК
- "Це тільки початок": Україною прокотилась хвиля вибухів в ТЦК - відома причина
- В Україні створять правила поведінки для військових ТЦК та СП: що зміниться
ТЦК та СП
Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки — орган військового управління України, що веде військовий облік та здійснює мобілізацію населення. Починаючи з 2022 року ТЦК та СП повністю замінили собою колишню систему військових комісаріатів, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред