У Одесі жорстоко побили матір загиблого військового: у мерії розказали подробиці

72-річну жінку побили в офісі міської організації "Батьківщина".

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В Одесі побили 72-річну маму загиблого військового / Колаж: Главред, фото: прес-служба, pexels (ілюстративне фото)

Що відомо:

В Одесі жорстоко побили 72-річну матір загиблого військового

Підозрювана у нападі жінка намагається у всьому звинуватити потерпілу

В Одесі жорстоко побили 72-річну матір загиблого військового. Нині жінка нібито перебуває на межі повторного інсульту. Про це повідомила директорка міського департаменту освіти Олена Буйневич.

За її словами, жінка прийшла до офісу міської організації "Батьківщина", де їй обіцяли надати угоду на медичне обслуговування компанією "ІнтоСана". Працівниця офісу нібито відмовилася пускати жінку в офіс. Між ними виникла словесна перепалка, після чого матір вдарила в груди матір загиблого воїна.

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"Жінка впала, їй придавили груди коліном, натягнули на голову капюшон і били рукою по голові. Людина втікала звідти настільки швидко, наскільки їй дозволяв вік ", — повідомляє Буйневич.

Після цього вона ледве дісталася роботи. Там жінці стало погано і їй викликали швидку. Медики зафіксували травми, розпитали жінку та передали всю інформацію правоохоронцям. Після цього нападниця намагалася зв'язатися з Буйневич, щоб дізнатися контактні дані постраждалої матері. При цьому працівниця офісу намагалася "перекрутити" всю ситуацію, звинувачуючи літню жінку.

"Ситуація перевертається так, наче 72-річна жінка, яка перенесла інсульт після загибелі сина, била ногами працівника офісу. Підскочила і вдарила? Ви її бачили? Там від сили 50 кг, ледь дихає! Вона підняти ногу не може, як же змогла бити жінку, яка займається якимись бійцівськими видами спорту?" — написала Буйневич.

При цьому директорка департаменту зазначила, що їй тепер погрожують у соцмережах, вимагаючи покарати працівника школи, "яка б'є людей". Буйневич закликала припинити переслідування матері загиблого військового.

Мер Одеси Генадій Труханов відреагував на цей інцидент і заявив, що бере справу під особистий контроль.

"В Одесі жахливий інцидент. 72-річна мати загиблого захисника, яка працює в одеській школі, повідомила, що її було жорстоко побито ... Жінці буде надано всю необхідну медичну та психологічну допомогу. Я беру це питання під свій особистий контроль. Чекаємо на оцінку та відповідні дії правоохоронців. Винні мають понести заслужене покарання", – повідомив Труханов.

В Одесі побили 72-річну маму загиблого військового / фото: скріншот

Скандали з побиттям військових та ветеранів

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