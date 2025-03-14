В Одесі 'по гарячих слідах' затримали ймовірного вбивцю активіста Дем'яна Ганула

За даними СБУ, підозрюваний у вбивстві громадського активіста є дезертиром.

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Чоловіка, який ймовірно вбив активіста Ганула, затримали / Колаж: Главред, фото: Національна поліція, t.me/Klymenko_MVS

Що відомо:

Підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула затримали

Ним виявився 46-річний дезертир

Розглядається версія замовного вбивства, а також "російського сліду"

В Одесі затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. У квартирі, де переховувався ймовірний стрілок, знайдено зброю. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Одеса: чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста, затримали. У квартирі, де він переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин", - заявив глава МВС.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив затримання ймовірного стрілка. За його словами, десятки слідчих, оперативників та криміналістів залучені до розкриття цього злочину. Правоохороні з'ясовують всі обставини події.

"Доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обовʼязків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти", - зазначив президент.

Що відомо про підозрюваного

За даними Нацполіції, близько 10:30 до правоохоронців надійшло повідомлення про стрілянину в Приморському районі Одеси. За попередніми даними, невідомий відкрив вогонь по перехожому та втік із місця злочину.

"Невстановлена особа здійснила кілька пострілів у відомого громадського активіста. Від отриманих поранень потерпілій помер на місці", - розповіли у Офісі Генерального прокурора.

Служба безпеки України та Національна поліція провели спільну спецоперацію, у ході якої "по гарячих слідах" затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Ганула.

"За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир", - йдеться у повідомленні СБУ.

За фактом вбивства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене на замовлення. Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду", - зазначили в СБУ.

Вбивство Дем'яна Ганула - що відомо

Як повідомляв Главред, у п'ятницю, 14 березня, в Приморському районі Одеси невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Чоловік помер на місці від отриманих поранень. За словами очевидців, перед нападом Ганул намагався втекти. Стрілець вчинив два постріли й зник.

Одеський громадський активіст Дем’ян Ганул ще в липні 2023 року звертався до СБУ з проханням про захист, повідомив блогер Ігор Лаченков. За його словами, у Росії Ганула заочно заарештували, звинувативши у "злочинах", а за його голову призначили винагороду. Він отримував погрози, а особисті дані його родини злили в мережу. Нацполіція розслідує вбивство як замовне.

Крім цього, раніше правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я України. Фігурантів затримали під час передання грошей за пістолет, який мали використати для вбивства.

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Хто такий Ігор Клименко? Ігор Володимирович Клименко - державний український діяч, міністр внутрішніх справ України з 7 лютого 2023 року (виконував обов'язки з 18 січня до 7 лютого), з 2019 до 2023 року - голова Національної поліції України, повідомляє "Вікіпедія".

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