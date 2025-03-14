У центрі Одеси застрелили активіста Дем'яна Ганула - ЗМІ

У місті оголошено план-перехоплення "Сирена". Попередньо, стрілець - людина у військовій формі. Його розшукують.

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Чоловіка вбито в Одесі. Ймовірно, це Дем'ян Ганул / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, instagram.com/demian.ganul

Коротко:

В Одесі застрелили чоловіка

Стрілець втік

Жертвою, ймовірно, став Дем'ян Ганул

У п'ятницю, 14 березня, у центрі Одеси сталася стрілянина. У результаті загинув чоловік. За інформацією ЗМІ, невідомий застрелив активіста Дем'яна Ганула. Він помер від отриманих поранень.

Повідомлення про те, що невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста надійшло на спецлінію 102 сьогодні приблизно о 10:30, передає пресслужба поліції.

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"Стрілець із місця злочину втік. Потерпілий загинув. Усі обставини скоєного встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти. Вживаються заходи щодо затримання стрільця. Подробиці згодом", - ідеться у повідомленні правоохоронців.

У центрі Одеси сталося вбивство / facebook.com/gunp.odesa

У прес-службі поліції не називають ім'я загиблого. РБК-Україна з посиланням на джерела повідомляє, що в Одесі було застрелено активіста Дем'яна Ганула.

Очевидці повідомляють, що чоловік перед тим, як отримати поранення, від когось тікав. У нього було зробили два постріли.

В Одесі оголошено план-перехоплення "Сирена". Попередньо, той, хто стріляв, - людина у військовій формі.

Оновлено. Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що до Одеси для розслідування резонансного вбивства виїхала слідчо-оперативна група та криміналісти Центрального апарату Національної поліції на чолі з Головою Нацполіції Іваном Вигівським.

"Мені доповіли інформацію, яку вдалося зібрати станом на зараз. Є конкретні зачіпки. Оперативники та слідчі поліції працюють над встановленням особи стрільця та його затриманням. Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму не відповідає дійсності", - написав він.

Поліція розслідує вбивство в Одесі / od.npu.gov.ua

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 11 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу України.

Триває слідство.

Хто такий Дем'ян Ганул

Дем'ян Ганул народився 6 жовтня 1993 року в с. Новоселиця Кіровоградської області, пише Вікіпедія.

Ганул - український громадський діяч, волонтер, блогер, зоо- та екозахисник, засновник і керівник ГО Вуличний фронт, учасник Революції гідності та протистояння. Екс-очільник силового блоку Правого Сектора в Одесі 2014-2016.

Брав участь у акціях на підтримку України та неодноразово проводив благодійні збори для військових. Виступав за демонтаж радянських пам'яток, зокрема російській імператриці Катерині.

Дем'ян Ганул / Фото: instagram.com/demian.ganul

У травні 2023 року Ганул повідомив про своє побиття нібито "невідомими військовими".

Також у Мережі повідомляли про кілька скандалів, пов'язаних із активістом. 2023 року правоохоронці зупинили авто Ганула, в салоні автомобіля виявили зброю. Також була інформація про кілька ДТП за участю активіста.

У липні 2024 року одеський активіст заявляв, що російські ресурси "злили" до мережі особисту інформацію про його рідних і пообіцяли за напад на нього нагороду до 10 тисяч доларів. Він просив СБУ забезпечити його захист.

У листопаді 2024 року Ганул став учасником конфлікту із представниками ТЦК на мобільному блокпосту в Одесі. Його обурило, що люди в камуфляжній формі розмовляли з ним російською. Відео інциденту він опублікував у Telegram.

Дем'ян Ганул одружений. Нещодавно у нього народилася дочка Сара.

Дем'ян Ганул / Колаж: Главред, фото: instagram.com/demian.ganul

Як писав Главред, 1 лютого невідомий застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК на автозаправній станції в м. Пирятин під час супроводу військовозобов'язаних у навчальний центр. У Командуванні Сухопутних військ ЗСУ вымагали термінового розслідування.

Також повідомлялося, що правоохоронці запобігли вбивству першого заступника міністра охорони здоров'я України. Обох фігурантів затримано під час передання грошей за пістолет, який мав стати знаряддям убивства.

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