Убивство Фаріон і Парубія: ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора

СБУ викрила британського інструктора, який шпигував в Україні на замовлення РФ.

ЗМІ повідомили про затримання іноземного інструктора / колаж: Главред, фото: СБУ, УП

Коротко:

Спецоперація була проведена в жовтні

Підозрюваний перебуває під вартою

Контррозвідка Служби безпеки України спільно зі спецслужбами Великої Британії розслідували причетність британця Росса Девіда Катмора до диверсійної діяльності в Україні за завданням Росії. Про це "Українська правда" повідомляє з посиланням на джерела в СБУ.

За їхніми даними, спільна спецоперація була проведена в жовтні і зараз підозрюваний перебуває під вартою.

Джерела видання стверджують, що Катмор приїхав в Україну 2024 року як інструктор із підготовки українських сил оборони. У нього є військовий досвід у військових операціях на Близькому Сході.

Спецслужби РФ передали йому зброю для виконання замовних убивств, розповів один зі співрозмовників УП. Зокрема, слідство вважає, що фігурант завозив і розподіляв в Україні зброю, за допомогою якої було вбито активіста Дем'яна Ганула, філологиню й екснародну депутатку Ірину Фаріон та колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія.

ЗМІ публікує фото підозрюваного, надане джерелами.

Як раніше писав Главред, СБУ запобігла серії терактів у Києві - був затриманий російський агент. Він збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв. Зловмисник під вартою.

Раніше також СБУ повідомляла, що на Полтавщині затримано російську агентку, яка планувала серію терактів. Жінка готувала вибухи біля райвідділу поліції та міського ТЦК у годину пік.

15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав учасник агентурної мережі ФСБ, яку викрили навесні цього року. Тоді контррозвідка СБУ затримала одразу дев'ять російських агентів під час підготовки серії терактів і диверсій у чотирьох областях України.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

