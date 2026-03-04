Рус
Меланія Трамп очолила засідання Радбезу ООН та увійшла в історію: що вона сказала

Руслана Заклінська
4 березня 2026, 13:37
Вперше дружина світового лідера офіційно головувала на засіданні Ради Безпеки ООН.
Меланія Трамп головувала на засіданні ООН / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, facebook.com/MelaniaTrump

Ключові тези Меланії Трамп:

  • Міцний мир буде досягнутий, коли знання будуть цінуватися в усіх суспільствах
  • Глобальна спільнота повинна сприяти повному доступу до технологій
  • Штучний інтелект демократизує знання

Перша леді США Меланія Трамп у понеділок, 2 березня, вперше в історії очолила засідання Ради Безпеки ООН. Головування в Раді, яке щомісяця переходить між державами-членами, у березні належало США. Про це повідомив Білий дім.

Засідання було присвячене освіті, новітнім технологіям та глобальній безпеці. Меланія Трамп виступила з промовою, яка має назву "Мир через освіту". Перша леді США закликала членів Ради Безпеки ООН "пообіцяти захищати навчання… щоб створити майбутнє покоління лідерів, які сприймають мир через освіту".

"Тривалий мир буде досягнуто тоді, коли знання і розуміння будуть повністю поціновані в усіх наших суспільствах", - сказала вона.

Меланія Трамп зазначила, що освіта є фундаментальним правом людини, однак багато дітей та молоді сьогодні позбавлені доступу до шкіл та університетів. Перша леді також закликала розширити доступ до технологій.

"Ми повинні прагнути досягти зв'язку в найвіддаленіших місцях та на найдальших відстанях від наших міст. Ця мета цілком досяжна і вже на шляху до її досягнення. Сьогодні приблизно 6 мільярдів людей, що становить близько 70 відсотків населення планети Земля, мають мобільні пристрої та користуються Інтернетом. Якщо наші країни об'єднаються, ми зможемо подолати технологічну нерівність, надаючи всім можливість повною мірою розкрити свій потенціал", - наголосила Меланія.

Особливу увагу дружина президента США приділила ролі штучного інтелекту. За її словами, ШІ створює нову реальність, руйнуючи традиційний академічний шлях до інформації.

"Майже кожен, будь-де, може отримати доступ до величезного всесвіту даних на долоні. Давайте з'єднаємо кожного зі знаннями через ШІ, включаючи тих, хто знаходиться в найвіддаленіших географічних регіонах нашого світу. Подивіться, що це насправді означає: за лічені секунди, без подорожей, можна швидко дізнатися про вірування, релігії, звичаї та історію іншої людини. Ми відкриті, і це дає нам сили", - заявила перша леді.

Меланія Трамп / Інфографіка: Главред

Про що Меланія Трамп листувалася з Путіним

Перша леді США Меланія Трамп розповіла в інтерв’ю Fox Business, що отримала відповідь від Володимира Путіна на лист, який передавала через президента Дональда Трампа під час їхньої зустрічі на Алясці у 2025 році. Лист стосувався повернення додому викрадених Росією під час війни українських дітей.

Меланія Трамп зазначила, що її представник продовжує контактувати з росіянами, і сторони працюють над возз’єднанням дітей із сім’ями. Перша леді підкреслила висловила надію на великий успіх найближчим часом.

Нагадаємо, 12 січня Україна провела термінове засідання Ради Безпеки ООН після удару Росії балістичною ракетою "Орєшнік" по Львівській області 9 січня. Заступниця постпреда США при ООН Теммі Брюс назвала атаку "черговою небезпечною ескалацією" та закликала Київ і Москву шукати шляхи деескалації.

Також після закінчення війни до України можуть повернутися від 3 до 3,5 млн українців. Про це на брифінгу для іноземних дипломатів повідомила представниця УВКБ ООН в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

Як повідомляв Главред, РФ подала запит на самовизначення націй Криму і Донбасу. Проте генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив, що принцип самовизначення не застосовується до Криму та Донбасу. За його словами, в цих випадках переважає принцип територіальної цілісності України.

Про джерело: Білий дім

Білий дім — офіційна резиденція та місце роботи президента США. Розташований у Вашингтоні, округ Колумбія, він служив резиденцією кожного президента США з часів Джона Адамса в 1800 році, коли національна столиця була перенесена з Філадельфії. Термін "Білий дім" часто використовується як фігура мови для президента та його радників, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Радбез ООН Меланія Трамп
