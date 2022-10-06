ЗСУ стягнули техніку на Запоріжжі: Гіркін чекає генерального контрнаступу

Гіркін анонсував потужний наступ ЗСУ на Запоріжжі / колаж фото DVIDSHUB Flickr, скрін

Українські військові потужно контрнаступають по всій лінії фронту. Колишній ватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) в паніці через це і анонсує, що зовсім скоро може початися генеральний наступ ЗСУ в Запорізької області. Про це він написав на своїй сторінці в Telegram.

Він зазначив, що українські захисники вже накопичили неймовірно багато зброї.

"ЗСУ стягнули в Запорізьку область більше зброї, ніж за весь період СВО. Давно чекаю генерального наступу ЗСУ саме на даному фронті", - написав Гіркін.

Гіркін анонсував потужний наступ ЗСУ на Запоріжжя / скріншот

Нагадаємо, нещодавно українські військові потужно вдарили по позиціях окупантів на Запоріжжі. Вони обстріляли місця скупчення російських вояків, внаслідок чого було поранено понад 250 окупантів. У повітря "злетіли" 3 ворожих склади з боєприпасами та понад 20 одиниць військової техніки.

Також у Запорізькій області українські спецназівці "приземлили" російський вертоліт Ка-52 Алігатор. Тактична група перебувала на передовій і контролювала район проходу ворожої авіації. Літак вдалося збити в результаті пострілу з переносного зенітного ракетного комплексу.

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